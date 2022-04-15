Гороскоп на 15 апреля 2022: Весам – зависть, Львам – расходы, Девам – старые проблемы

Овен

Этот день подарит Овнам прилив сил и жизненной энергии. Вы с энтузиазмом беретесь даже за самые сложные задачи и успешно преодолеваете трудности. Появится шанс решить вопросы, которые не давали покоя. Хорошо складывается общение. Новые знакомства могут перерасти в крепкую дружбу или романтические отношения.

Телец

В первой половине дня вы больше склонны отвлекаться на пустые разговоры и бессмысленные споры. Уже после обеда ваша продуктивность повышается и появляется возможность довести до конца важные дела. Отличное время для поездок, звезды рекомендуют сменить обстановку. Возможны денежные поступления и удачные покупки.

Близнецы

Сегодня Близнецы смогут произвести приятное впечатление на окружающих и завязать полезные знакомства. Хорошо проходит общение с родственниками, удается найти компромисс даже в самых неоднозначных вопросах. Не исключены денежные поступления. Прислушайтесь к интуиции, если сомневаетесь, как распорядится этой суммой. Вторая половина дня лучшее время для решения денежных вопросов.

Рак

Раки смогут достичь поставленных целей и решить важные вопросы. Ваши настойчивость и целеустремленность помогают добиваться максимальных результатов. Новые знакомства могут перерасти в романтическую историю, только если вы проявите инициативу. Во второй половине дня можно ожидать приятных новостей от близких людей.

Лев

В первой половине дня будет сложно найти язык с окружающими. Не провоцируйте конфликты с родственниками, помириться потом будет довольно сложно. Ваш эмоциональный фон будет нестабильным, даже безобидные шутки могут сильно задеть ваши чувства, не говоря уже о замечаниях и критике. Львам нужно быть осторожными с деньгами, расточительность может привести к неоправданным расходам.

Дева

В первой половине дня Девы сами могут спровоцировать конфликты и разногласия. Вы можете обидеть близких неосторожными словами или резкими высказываниями. Не исключено, что старые проблемы напомнят о себе и подпортят настроение. Но отложит в долгий ящик их не получиться. С необязательными покупками стоит повременить, сегодня они будут неудачными. Вечером появится шанс помочь близким людям.

Весы

С утра необходимо проявить предельную аккуратность и внимательность. Любой просчет может привести к непредсказуемым последствиям. С близкими людьми не исключены споры из-за денег или другого имущества. Лучше пойти на уступки и не обострять ситуацию. Интриги и зависть могут помешать осуществлению вашей цели. Поэтому лучше держать свои планы и при себе.

Скорпион

Вы с утроенной энергией беретесь за реализацию задуманного и не боитесь трудностей. Сегодня вы сможете найти союзников, которые в дальнейшем станут вам верными друзьями. Появится шанс помириться с дорогими сердцу людьми и восстановить отношения. Вероятны денежные поступления или подарки.

Стрелец

В этот день Стрельцам необходимо четко придерживаться поставленного плана. Это поможет избежать неразберихи и досадных ошибок и просчетов. Начинать новое можно только в том, случае, если вы уверенны в собственных силах и возможностях, не полагаясь на помощь других. Будет возможность восстановить отношения с близкими людьми или старыми знакомыми.

Козерог

Козерогам выпадает возможность научиться новому и овладеть важной и полезной информацией. Полученный опыт вы сможете применить уже в ближайшее время. В первой половине дня нестандартные решения и идеи помогут достичь максимальных результатов. После обеда необходимо сосредоточить внимание на выполнении практических задач.

Водолей

Утро будет благоприятным для любых новых начинаний. Также Водолеи смогут найти ответы на вопросы, которые давно тревожили. Ближе к обеду появиться шанс повидаться с близкими людьми и старыми знакомыми за которыми скучали. Втора половина дня может отметиться спорами с родственниками по денежным вопросам. Не стоит торопиться принимать решения, касаемо личной жизни, они могут быть неудачными.

Рыбы