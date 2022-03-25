Уехавшая из России Рената Литвинова обратилась к поклонникам

Актриса написала в своем Telegram-канале, что не приедет в Петербург, и попросила прощения у зрителей и артистов спектакля.

«Так мечтала, мы с артистами так мечтали! О гастролях в Санкт-Петербурге, ждали показать спектакль «Звезда вашего периода» любимой публике – не приеду… И прошу прощения у моих зрителей и у моих артистов. Надеюсь, мы еще сыграем? Спасибо вам за понимание… Я не пропадаю», – написала Литвинова.

«Звезда вашего периода» – спектакль Ренаты Литвиновой, оммаж фильму «Бульвар Сансет» режиссера Билли Уайлдера. Это вторая работа Литвиновой в качестве режиссера спектакля в МХТ и первая, поставленная на основной сцене театра.