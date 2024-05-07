Уже через считанные часы начнется первый полуфинал международного конкурса Евровидение-2024, где выступят представители 15 стран, пишет ТСН.
СМОТРИТЕ ⟩ Евровидение-2024: букмекеры предположили, кто попадет в первую десятку финалистов
На главную сцене в Мальмё за место в финале Евровидения сразятся Кипр, Сербия, Литва, Ирландия, Украина, Польша, Хорватия, Исландия, Словения, Финляндия, Молдова, Азербайджан, Австралия, Португалия и Люксембург. Только десяти участникам удастся попасть в финал, а остальные будут вынуждены уехать домой.
Пока конкурсанты тщательно готовятся к выступлению, букмекеры, не теряя времени, уже оценили шансы стран на выход в финал и сделали свои ставки.
Букмекеры убеждены, что в первую десятку финалистов, кроме Украины, попадут также Хорватия, Литва, Ирландия, Финляндия, Люксембург, Португалия, Кипр, Польша и Сербия. А вот не повезет в этом году Австралии, Словении, Азербайджану, Молдове и Исландии.
В конце концов, это лишь прогноз букмекеров, который постоянно меняется и не всегда сбывается.