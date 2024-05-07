ВИДЕО Забрали паспорта: известную украинскую певицу поймали с контрабандой в Польше

TAYANNA рассказала, что почти все женщины в ее родном городе Черновцы раньше ездили в Польшу, чтобы заниматься торговлей. В основном это была контрабанда, такая как сигареты, спиртные напитки, спортивная одежда и носки - все, что можно было уместить в чемодан.

Наступил момент, когда Татьяне надо было поступать в университет, и она выбрала учебу в Кракове (Польша). Девушке готовы были предоставить бесплатное обучение, но вот денег для проживания в городе во время учебы у нее не было. Поэтому Татьяна стала сопровождать маму в поездках за границу, во время которых она и занималась продажей товаров. По словам звезды шоу-бизнеса, это происходило, когда она училась в десятом классе.

Один раз, когда они прибыли в Пшемысль и вышли из поезда, полиция внезапно начала облаву, проверяя всех пассажиров. 15-летнюю Татьяну вместе с мамой забрали в отделение полиции. Там полицейский начал сетовать на украинцев, которые нарушают закон и добавляют представителям закона хлопот. Решетняк, обиженная такими словами, сказала, что хотела заработать деньги на поступление. Ей не поверили. Тогда девушка решила исполнить песню It's My Life.

«И я ее спела так по-рокерски… Смотрю на него и он плачет, собирает эту бумагу, мне бросает. И я собираю этот товар, смотрю на маму, мама на меня. Мы те носки, эти сигареты упаковываем обратно в чемодан. Они паспорта отдали», - поделилась воспоминаниями TAYANNA.