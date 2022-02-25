Павел Глоба предрек удачу пяти знакам Зодиака в марте
Известный астролог Павел Глоба предрек удачные перемены пяти знакам зодиака в марте, пишет КТВ.
Известный астролог Павел Глоба предрек удачные перемены пяти знакам зодиака в марте, пишет КТВ.
Овен
Телец
В марте у людей, которые родились под этим знаком, появится возможность дополнительно заработать и найти дополнительные источники дохода. Некоторые Тельцы получат предложение сменить работу, что позволит зарабатывать значительно больше и улучшить материальное положение.
Рак
В первый месяц весны звезды сулят много перемен представителям знака. Не все из них будут носить положительный характер, но в целом Раки окажутся в выигрыше. Ждут приятные сюрпризы в личной жизни, нужно быть готовым к неожиданным новостям от членов семьи.
Весы
В марте у Весов появится вдохновение, что станет благоприятным периодом для занятий творчеством. Представители знака смогут закончить давно начатые проекты и завершить дела. Итог этих трудов придется им по душе.
Рыбы
Март для Рыб станет временем самореализации. Им могут предложить интересный проект или же появится новое увлечение.