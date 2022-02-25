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Павел Глоба предрек удачу пяти знакам Зодиака в марте

Удача. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Известный астролог Павел Глоба предрек удачные перемены пяти знакам зодиака в марте, пишет КТВ.

Овен

Людей, которые появились на свет под этим созвездием, в марте ждут успехи на работе. К середине первого месяца весны у Овнов появится шанс показать себя с наилучшей стороны, заработав хорошую репутацию среди коллег и у руководства. Все это поможет стать успешным на работе в будущем.

Телец

В марте у людей, которые родились под этим знаком, появится возможность дополнительно заработать и найти дополнительные источники дохода. Некоторые Тельцы получат предложение сменить работу, что позволит зарабатывать значительно больше и улучшить материальное положение.

Рак

В первый месяц весны звезды сулят много перемен представителям знака. Не все из них будут носить положительный характер, но в целом Раки окажутся в выигрыше. Ждут приятные сюрпризы в личной жизни, нужно быть готовым к неожиданным новостям от членов семьи.

Весы

В марте у Весов появится вдохновение, что станет благоприятным периодом для занятий творчеством. Представители знака смогут закончить давно начатые проекты и завершить дела. Итог этих трудов придется им по душе.

Рыбы

Март для Рыб станет временем самореализации. Им могут предложить интересный проект или же появится новое увлечение.

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