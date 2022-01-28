Певица Лолита Милявская заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в сторис в Instagram.

По ее словам, она подхватила «омикрон». «Хорошо, что я привита, поэтому проходит в легкой форме», — добавила исполнительница.

Также Милявская отметила, что из симптомов у нее кашель и осипший голос.