СКАНДАЛ! ⟩ СМИ: вдова Градского перед мнимым ограблением вывезла деньги, чтобы не отдавать детям музыканта

Российские СМИ узнали детали нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко и похищения у нее 100 миллионов рублей (около миллиона евро).

Как пишет «МК», ситуация с похищением крупной денежной суммы может быть связана с семейной ссорой. Издание сообщает, что через некоторое время после похорон Александра Градского у Марины Коташенко произошел конфликт с одним из родственников артиста. Это произошло в московской квартире знаменитости, расположенной в Козицком переулке.

Перепугавшаяся возможных угроз родственника Коташенко забрала детей и отправилась в свой загородный дом в деревне Мишуткино. Предположительно, она перевезла туда и наличные деньги, которые артист предпочитал хранить дома, не доверяя электронным переводам. После этого Марина обратилась к услугам ЧОП и попросила усилить охрану ее дома, а также заказала там сигнализацию. Сначала ее дом охранял живой пост и патрули, а затем жилище было снабжено «умной» системой с датчиками, направленными на выявление посторонних на территории.

Журналисты отмечают, что при возвращении Марины Коташенко домой в сопровождении грабителей, ей необходимо было сначала отключить сигнализацию, а после их ухода – включить ее снова. В случае, если бы сигнал не включался через определенное время, к дому вдовы Градского направили бы наряд.

К тому же у блондинки было два портативных брелока, но она ими не воспользовалась, так как на момент нападения сигнализация в ее доме изначально была отключена, и поэтому «умная» система охраны не зафиксировала никаких подозрительных действий.

Известно, что в дом Марины Коташенко могли входить две няни и рабочий, которого нанимал еще Александр Градский.

Между тем, по информации telegram-канала Mash в числе прочих следствие сейчас проверяет версию и с инсценировкой ограбления, которое организовала вдова, чтобы не делить деньги с законными наследниками.

Сообщается, что в показаниях Коташенко и обслуги есть нестыковки, а в полицию Марина обратилась только спустя несколько часов после визита грабителей, проконсультировавшись с адвокатом.