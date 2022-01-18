СКАНДАЛ! ⟩ СМИ: вдова Градского перед мнимым ограблением вывезла деньги, чтобы не отдавать детям музыканта
Перед переездом за город у Марины Коташенко произошел конфликт с родственниками Градского, пишет Topnews.
Перед переездом за город у Марины Коташенко произошел конфликт с родственниками Градского, пишет Topnews.
Как пишет «МК», ситуация с похищением крупной денежной суммы может быть связана с семейной ссорой. Издание сообщает, что через некоторое время после похорон Александра Градского у Марины Коташенко произошел конфликт с одним из родственников артиста. Это произошло в московской квартире знаменитости, расположенной в Козицком переулке.
Известно, что в дом Марины Коташенко могли входить две няни и рабочий, которого нанимал еще Александр Градский.
Между тем, по информации telegram-канала Mash в числе прочих следствие сейчас проверяет версию и с инсценировкой ограбления, которое организовала вдова, чтобы не делить деньги с законными наследниками.
Сообщается, что в показаниях Коташенко и обслуги есть нестыковки, а в полицию Марина обратилась только спустя несколько часов после визита грабителей, проконсультировавшись с адвокатом.
Нападение на Марину Коташенко произошло недалеко от Наро-Фоминска. Сообщалось, что неизвестные подсели к ней в машину, перед этим сымитировав ДТП. Затем злоумышленники заставили блондинку отдать сумку с 100 млн рублей и скрылись на белом Mercedes.