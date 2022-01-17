КАКОЙ ПРОКАЗНИК! ⟩ Эстонский певец облизал языком свой шар для боулинга
Музыкант Карл-Эрик Таукар в воскресенье опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он зачем-то облизывает шар для боулинга. Что он хотел этим сказать!?
Музыкант Карл-Эрик Таукар в воскресенье опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он зачем-то облизывает шар для боулинга. Что он хотел этим сказать!?
«Мне дал приказ режиссер, и я так и сделал», — подписал музыкант озорной снимок. Был ли это приказ режиссера на самом деле, или Таукар хотел сделать это сам... Пусть лучше вопрос останется без ответа.
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