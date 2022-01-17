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КАКОЙ ПРОКАЗНИК! ⟩ Эстонский певец облизал языком свой шар для боулинга

Карл-Эрик Таукар ФОТО: TV3

Музыкант Карл-Эрик Таукар в воскресенье опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он зачем-то облизывает шар для боулинга. Что он хотел этим сказать!?

«Мне дал приказ режиссер, и я так и сделал», — подписал музыкант озорной снимок. Был ли это приказ режиссера на самом деле, или Таукар хотел сделать это сам... Пусть лучше вопрос останется без ответа.

Попробуйте сами дать название этому фото! Пишите комментарии.

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