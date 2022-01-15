ФОТО ⟩ Прошедшей ночью по всей Эстонии можно было наблюдать северное сияние

«Северное сияние 14.01.2022 примерно в 21:15», – написал синоптик Кайро Кийтсак в социальных сетях, отметив город Раквере.

Северное сияние можно было увидеть невооруженным глазом и в Пыхья-Таллинне.

Кроме зеленого света, какое-то время в небе было видно еще и красный.

Снимками поделились также Viimsi SPA.

А такой вид засняли в Meresuu Spa, расположенном в Нарва-Йыэсуу.