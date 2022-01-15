Сб, 15.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ФОТО ⟩ Прошедшей ночью по всей Эстонии можно было наблюдать северное сияние

Поздним вечером в пятницу по всей Эстонии можно было увидеть северное сияние. Поскольку в Эстонии это относительно редкое явление, велика вероятность его пропустить.

«Северное сияние 14.01.2022 примерно в 21:15», – написал синоптик Кайро Кийтсак в социальных сетях, отметив город Раквере.

Северное сияние можно было увидеть невооруженным глазом и в Пыхья-Таллинне.

Кроме зеленого света, какое-то время в небе было видно еще и красный.

Снимками поделились также Viimsi SPA.

А такой вид засняли в Meresuu Spa, расположенном в Нарва-Йыэсуу.

«Сегодня многим в Эстонии удалось увидеть северное сияние, мы наблюдали его от Вяэна-Йыэсуу до Суурупи».

НАВЕРХ
Back