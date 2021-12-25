Эксперт по выведению елей назвал главные особенности ухода за деревом в квартире

«Хвоя — не комнатное растение, даже если она в горшке и ее корневая система сохранена. Мне кажется, это главное, что должен знать покупатель новогодней живой ели. Несмотря на то, что это красиво, экологично и этот бизнес активно развивается, хвое очень трудно хорошо себя чувствовать в комнатном тепле. Отсюда ряд нюансов», — рассказывает Кривенюк. Человеку, который привозит в дом дерево, должно быть известно, что ель едва уснула на зиму. Меньший стресс от комнатного тепла испытывают растения, которые изначально выращиваются при закрытой корневой системе, и по мере роста просто переваливаются из меньших по объему емкостей в большие. Однако, по мнению эксперта, растения, росшие не в поле и в тесноте, в полуискусственных условиях, хуже растут и не выглядят столь привлекательно.