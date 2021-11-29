КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ? ⟩ Жители Эстонии столкнулись с неприятным сюрпризом при покупке новых автомобилей
В последнее время жители Эстонии, желающие приобрести новый автомобиль, отметили, что сроки доставки стали намного длиннее, чем это было раньше.
В последнее время жители Эстонии, желающие приобрести новый автомобиль, отметили, что сроки доставки стали намного длиннее, чем это было раньше.
В некоторых случаях срок ожидания от дня заказа до дня получения автомобиля может достигать одного года. С чем же связано такое изменение на рынке? В социальных сетях выдвигаются различные предположения: рост цен на электроэнергию и газ, дефицит сырья (в первую очередь металла), последствия непрекращающейся пандемии коронавируса, всемирный дефицит микрочипов, повышенный спрос на новые автомобили.
Мы выяснили у местных продавцов новых автомобилей, соответствует ли действительности такое положение дел и с чем оно связано.
Поставщик Volkswagen в Прибалтике Moller Baltic Import:
«Как и большинство автопроизводителей во всем мире, Volkswagen столкнулся с определенными производственными трудностями из-за глобального дефицита отдельных компонентов. В наибольшей степени это относится к полупроводникам и другим электронным компонентам, что в конечном итоге привело к вынужденному временному сокращению производственных мощностей. Таким образом, сроки доставки для некоторых моделей автомобилей увеличились по сравнению с прогнозируемыми ранее.
Мы благодарим наших клиентов за доверие и хотим подчеркнуть, что прилагаем все усилия, чтобы автомобили были доставлены в кратчайшие сроки. Тем, кто только собирается купить машину и хочет получить ее сразу, советуем взглянуть на модели, имеющиеся на складе. При заказе автомобиля прислушивайтесь к рекомендациям продавцов, которые помогут подобрать конфигурацию автомобиля таким образом, чтобы минимизировать использование недостающих компонентов и тем самым сократить сроки доставки. Также мы приглашаем клиентов ознакомиться с нашим портфолио электромобилей – the ID. family, где помимо устойчивого выбора, нет и значительных задержек в доставке автомобилей».
Менеджеры по продажам Reval Auto Esindused OÜ (Audi Tallinn) Томас Тиббинг и Aasta Auto AS (Audi Tartu) Ахти Вярва:
«Сроки доставки Audi немного увеличились из-за всемирной нехватки полупроводников, что затрудняет производство некоторых компонентов. Средний срок доставки нового автомобиля на данный момент – 8 месяцев.
Однако есть модели, срок поставки которых по-прежнему составляет четыре месяца, например, Audi e-tron Sportback».
Член правления City Motors AS (Renault, Dacia, Nissan) Юри-Бруно Асари:
«Глобальный дефицит чипов повлиял на сроки поставок всех производителей автомобилей, но сейчас уже заметна некоторая стабилизация. В зависимости от модели и уровня оснащения, более быстрая доставка обеспечена для распространенных на нашем рынке версий. То же самое и с новыми моделями (в нашем случае Renault Arkana и Nissan Qashqai). Завод-производитель активно отслеживает пожелания клиентов, чтобы обеспечить им оптимально быструю замену автомобиля. В случае коммерческих автомобилей также прослеживаются более долгие сроки доставки, поскольку двигатели автомобилей изменяются в соответствии с новыми требованиями по выбросам выхлопных газов. Поскольку покупателями в этом случае чаще являются предприятия, то запланировать это намного легче. Частный клиент, желающий купить автомобиль для личного пользования, обязательно найдет решение, которое ему подойдет. Если есть желание приобрести автомобиль с каким-либо дополнительным оборудованием, можно рассчитывать на обычный срок доставки, который составляет около четырех месяцев».
Менеджер по продажам AS Topauto (Hyundai, SEAT, CUPRA, Suzuki, Citroen, SsangYong, Isuzu) Янек Эскор:
«В ближайшем будущем в продажах автомобилей сохраняться более длинные сроки поставок, и тем, кто хочет приобрести новую машину, например, в следующем году, следует заказать ее уже сейчас. Если до пандемии автомобиль можно было получить с завода в среднем за несколько месяцев, то теперь нужно учитывать, что время ожидания может растянуться до года. Это связано с отсутствием чипов. Новому автомобилю может требоваться до 1400 чипов для управления современными системами помощи водителю, информационными системами, электрическими стеклоподъемниками и многим другим. Очевидно, что ни один покупатель не хочет получить наполовину готовый автомобиль, так что приходится ждать».
Тем не менее в Topauto возможно купить машину и быстрее, потому что некоторые модели у нас еще есть на складе. Срок их доставки короткий.
Руководитель Auto Forte Tallinn OÜ (Peugeot) Мати Кальюнд:
«Сегодня, к сожалению, практически невозможно сказать один точный срок поставки, так как он сильно зависит от конкретной модели и версии. Обещать выполнения какого-либо заводского заказа ранее, чем через шесть месяцев сейчас невозможно.
Автомобильная промышленность столкнулась с нехваткой чипов из-за пандемии коронавируса, что привело к увеличению сроков доставки».
Представитель Viking Motors AS (Kia, Opel, Cadillac, Corvette, Saab) Кристьян Киппус:
«Сроки доставки новых автомобилей действительно увеличились для разных марок и моделей из-за глобального дефицита чипов».
Мировой дефицит полупроводников сохранится до 2022 года, однако к середине года ситуация может улучшиться на фоне доступности большего объема поставок, прогнозирует один из ведущих аналитиков JPMorgan, содиректор по исследованиям в области технологий в АТР Гокул Харихаран.
Недостаток микросхем негативно сказывается на целом ряде отраслей, от автомобилестроения до производства бытовых приборов, персональных компьютеров и смартфонов.
Некоторые аналитики и инвесторы ожидают, что дефицит сохранится до 2023 года, однако эксперты JPMorgan настроены более оптимистично. «Мы не ожидаем, что 2023 год будет характеризоваться дефицитом предложения,» – сказал Харихаран.
По его мнению, 2022 год «будет немного более непростым», отметил он. Ситуация может улучшиться во втором полугодии следующего года, однако первое полугодие, вероятно, все еще будет характеризоваться дефицитом, сказал Харихаран.