КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ? ⟩ Жители Эстонии столкнулись с неприятным сюрпризом при покупке новых автомобилей

В некоторых случаях срок ожидания от дня заказа до дня получения автомобиля может достигать одного года. С чем же связано такое изменение на рынке? В социальных сетях выдвигаются различные предположения: рост цен на электроэнергию и газ, дефицит сырья (в первую очередь металла), последствия непрекращающейся пандемии коронавируса, всемирный дефицит микрочипов, повышенный спрос на новые автомобили.

Мы выяснили у местных продавцов новых автомобилей, соответствует ли действительности такое положение дел и с чем оно связано.

Поставщик Volkswagen в Прибалтике Moller Baltic Import:

«Как и большинство автопроизводителей во всем мире, Volkswagen столкнулся с определенными производственными трудностями из-за глобального дефицита отдельных компонентов. В наибольшей степени это относится к полупроводникам и другим электронным компонентам, что в конечном итоге привело к вынужденному временному сокращению производственных мощностей. Таким образом, сроки доставки для некоторых моделей автомобилей увеличились по сравнению с прогнозируемыми ранее.

Мы благодарим наших клиентов за доверие и хотим подчеркнуть, что прилагаем все усилия, чтобы автомобили были доставлены в кратчайшие сроки. Тем, кто только собирается купить машину и хочет получить ее сразу, советуем взглянуть на модели, имеющиеся на складе. При заказе автомобиля прислушивайтесь к рекомендациям продавцов, которые помогут подобрать конфигурацию автомобиля таким образом, чтобы минимизировать использование недостающих компонентов и тем самым сократить сроки доставки. Также мы приглашаем клиентов ознакомиться с нашим портфолио электромобилей – the ID. family, где помимо устойчивого выбора, нет и значительных задержек в доставке автомобилей».

Менеджеры по продажам Reval Auto Esindused OÜ (Audi Tallinn) Томас Тиббинг и Aasta Auto AS (Audi Tartu) Ахти Вярва:

«Сроки доставки Audi немного увеличились из-за всемирной нехватки полупроводников, что затрудняет производство некоторых компонентов. Средний срок доставки нового автомобиля на данный момент – 8 месяцев.

Однако есть модели, срок поставки которых по-прежнему составляет четыре месяца, например, Audi e-tron Sportback».

Член правления City Motors AS (Renault, Dacia, Nissan) Юри-Бруно Асари: