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ВАЖНО ЗНАТЬ! ⟩ Три знака Зодиака, которых с 13 ноября ждет финансовый крах

Финансовый крах. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Во второй половине ноября Меркурий вступает в оппозицию с Ураном, что сулит некоторым знакам Зодиака серьезные проблемы с деньгами и самоконтролем. Узнайте, чей кошелек пострадает сильнее всего, пишет eg.ru.

Меркурий отвечает за материальные блага, а Уран — планета безрассудства, нервозности и радикальных решений. Такой тандем, безусловно, не сулит ничего хорошего, считает российский астролог Людмила Митрохина. По ее словам, три знака Зодиака начиная с 13 ноября потеряют всякий контроль над собой и начнут бездумно тратить деньги, что приведет к печальным последствиям. Кроме того, 19 ноября наступит частичное лунное затмение, что еще надолго оставит разум этих представителей астрологического круга затуманенным.

На первом месте рейтинга оказались Близнецы. Рожденные под этим созвездием и так не умеют жить по средствам, а ретроградный Меркурий оказывает на них сильное влияние. В конце осени им нужно быть максимально внимательными и осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников.

Впрочем, многим Близнецам нужно опасаться не только злоумышленников, но и самих себя — свои проблемы они склонны «лечить» бесконтрольным шопингом. Осознание того, что целое состояние потрачено на совершенно ненужные товары, придет только в декабре, так что лучше отложить покупки и постараться контролировать свой психоэмоциональный фон.

Водолеи привыкли ни в чем себе не отказывать. Они не могут жить без новых впечатлений, которые дарят им крупные покупки. При этом ситуацию осложняет еще и то, что представители этого знака без тени сомнения набирают кредиты, долги и микрозаймы. Ретроградный Меркурий и Уран могут заставить Водолеев бездумно тратить чужие деньги, не думая о том, как они будут рассчитываться с кредиторами. В декабре эти люди начнут раздавать долги, но весьма неохотно, отчего рискуют нажить себе врагов.

Астролог рекомендует Водолеям обходить магазины стороной и вместе этого попробовать монетизировать свое хобби. В ноябре Вселенная подарит им удачу в этом непростом деле — так можно будет немного подзаработать и не влезать в долги.

Овны умеют копить, но и спускают все сбережения тоже очень легко. Как только у человека, рожденного под этим знаком, поменяются приоритеты, он легко спустит все свои кровные на одну покупку, совершенно не задумываясь о последствиях. Начиная с 13 ноября Овны должны наконец начать планировать свои траты на несколько недель вперед и четко следовать установленному плану. Если вы все же решитесь на кредит, внимательно читайте договор, а не подписывайте его практически с закрытыми глазами, как вы это делаете обычно. Мимолетных порывов приобрести что-то любой ценой лучше избегать.

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