ВАЖНО ЗНАТЬ! ⟩ Три знака Зодиака, которых с 13 ноября ждет финансовый крах

Меркурий отвечает за материальные блага, а Уран — планета безрассудства, нервозности и радикальных решений. Такой тандем, безусловно, не сулит ничего хорошего, считает российский астролог Людмила Митрохина. По ее словам, три знака Зодиака начиная с 13 ноября потеряют всякий контроль над собой и начнут бездумно тратить деньги, что приведет к печальным последствиям. Кроме того, 19 ноября наступит частичное лунное затмение, что еще надолго оставит разум этих представителей астрологического круга затуманенным.

На первом месте рейтинга оказались Близнецы. Рожденные под этим созвездием и так не умеют жить по средствам, а ретроградный Меркурий оказывает на них сильное влияние. В конце осени им нужно быть максимально внимательными и осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников.

Впрочем, многим Близнецам нужно опасаться не только злоумышленников, но и самих себя — свои проблемы они склонны «лечить» бесконтрольным шопингом. Осознание того, что целое состояние потрачено на совершенно ненужные товары, придет только в декабре, так что лучше отложить покупки и постараться контролировать свой психоэмоциональный фон.

Водолеи привыкли ни в чем себе не отказывать. Они не могут жить без новых впечатлений, которые дарят им крупные покупки. При этом ситуацию осложняет еще и то, что представители этого знака без тени сомнения набирают кредиты, долги и микрозаймы. Ретроградный Меркурий и Уран могут заставить Водолеев бездумно тратить чужие деньги, не думая о том, как они будут рассчитываться с кредиторами. В декабре эти люди начнут раздавать долги, но весьма неохотно, отчего рискуют нажить себе врагов.

Астролог рекомендует Водолеям обходить магазины стороной и вместе этого попробовать монетизировать свое хобби. В ноябре Вселенная подарит им удачу в этом непростом деле — так можно будет немного подзаработать и не влезать в долги.