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ПИРОЖОК ⟩ Без трусов, но с едой — пикантное фото Хайди Клум в постели

Хайди Клум ФОТО: скриншот

Одна из самых популярных моделей в мире в очередной раз показала публике интимный снимок. Звезда подиумов сделала фото, будучи обнаженной по пояс. Она лежит в постели, демонстрируя безупречно длинные ноги, а пикантное место блондинки прячет тарелка с десертом.

О, боже, какой вкусный пирог!

— оставила Хайди игривую подпись под кадром. Модель отключила комментарии, чтобы обезопасить себя от критики, но можно сказать с уверенностью, что фанаты Клум по достоинству оценили горячий пост кумира — всего за час он набрал больше 40 тысяч лайков, пишет Starhit.

К слову, дива не раз выставляла столь провокационные снимки в Сеть. 48-летняя звезда частенько позирует полуобнаженной и делится этими снимками с подписчиками. А в 2018-м она произвела настоящий фурор, став героиней фотосессии в стиле ню у знаменитого фотографа Рассела Джеймса. «Ей 45? Серьезно?», «Это удивительно!», «Ты великолепна», — тогда восторженно писали фанаты.

Напомним, что карьера Клум началась в 1992 году, когда ей было 18 лет. Тогда она победила в конкурсе красоты, и заключила контракт с модельным агентством Германии. Позднее переехала в США и начала сотрудничать с модными журналами Америки. Хайди стала одной из ведущих моделей компании Victoria's Secret. В разные годы звезда появлялась на обложках популярных журналов Vogue и ELLE.

Что касается личной жизни, то модель сейчас воспитывает четырех детей. С февраля 2019 года она замужем за музыкантом Томом Куилитцем, гитаристом легендарной поп-рок группы Tokio Hotel. Третий супруг модели младше ее на 16 лет, но разница в возрасте нисколько не мешает паре.

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