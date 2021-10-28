СКАНДАЛ НА ВЕСЬ МИР ⟩ Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми: о чем рассказали внутренние документы соцсети?

Борьба с ненавистическими постами привела к появлению другой проблемы в работе Facebook на Ближнем Востоке. Алгоритмы социальных сетей неверно интерпретировали высказывания миллионов арабоязычных пользователей и удаляли посты, содержание которых не противоречило политике корпорации. Внутренние документы корпорации показали, что никаких нарушений правил сообщества не было в 77 процентах удаленных постов на арабском языке.
Apple хотела удалить Facebook и Instagram из AppStore: с их помощью торговали людьми
Еще одной проблемой, наличие которой подтвердили СМИ, стало то, что на Ближнем Востоке Facebook используют для торговли людьми. Журналисты Associated Press с помощью беглого поиска по ключевым словам на арабском языке нашли сотни аккаунтов с фотографиями выходцев из Африки и Южной Азии, на которых указаны их возраст и стоимость. В реальности количество страниц, на которых торгуют людьми, может быть значительно выше.
При этом украденные Хауген документы позволяют подтвердить, что в Facebook знают о проблеме. «Наше расследование показало, что домашние работники часто жаловались своим кадровым агентствам на то, что их запирали, лишали еды, заставляли продлевать контракты на неопределенный срок, лишали заработной платы и даже продавали другим работодателям без их согласия», — говорится во внутреннем расследовании корпорации.
Кроме того, еще в 2019 году компания Apple пригрозила Facebook удалением ее приложений из AppStore, так как заподозрила, что они используются для торговли людьми на Ближнем Востоке, в большинстве случаев — горничными. Тогда, как уточняет Associated Press, корпорация публично пообещала принять жесткие меры, а Apple пошла ей навстречу. Тем не менее в Facebook до сих пор публикуются объявления о продаже людей.
Facebook не контролирует пользователей даже в США
Значительная часть обнародованных документов касается вопросов, связанных с внутриполитическими событиями в США. Например, накануне президентских выборов в 2020 году корпорация активизировала усилия по борьбе с контентом, пропагандирующим насилие, и фейками (внутренние документы свидетельствуют, что и они были не полностью эффективны: в частности, распространялось много дезинформации о Джо Байдене, впоследствии победившем на выборах).
Когда голосование закончилось, многие из введенных мер по борьбе с дезинформацией были ослаблены. Как отмечает The Washington Post, это позволило скоординироваться тысячам сторонников Дональда Трампа, которые 6 января 2021 года вышли на штурм Капитолия.
Цукерберг заявил, что гордится прозрачностью своей компании. Обвинения он назвал клеветой
После обнародования Facebook Papers и публикации расследований глава корпорации Марк Цукерберг выложил на своей странице в социальной сети огромное сообщение длиной более 11 тысяч знаков, самым популярным комментарием к которому стал вопрос: «Кто-нибудь смог дочитать это до конца?»
Цукерберг начал издалека — с операционной сводки о положении дел в бизнесе. После этого он констатировал, что «большие организации должны подвергаться тщательной проверке», а процесс принятия решений в Facebook связан с постоянным поиском компромиссов. «Мы не просто сосредоточены на зарабатывании денег, мы ищем баланс между сложными социальными ценностями», — заверил глава корпорации. Цукерберг также заявил, что гордится прозрачностью, которую Facebook вносит в свою работу.