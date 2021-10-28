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СКАНДАЛ НА ВЕСЬ МИР ⟩ Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми: о чем рассказали внутренние документы соцсети?

Марку Цукербергу есть о чем задуматься: для его корпорации наступили темные времена ФОТО: TOLGA AKMEN

Бывшая сотрудница Facebook слила журналистам документы корпорации для внутреннего пользования, пишет lenta.ru.

25 октября сразу 17 мировых медиа опубликовали материалы, в которых анализировали внутренние документы корпорации Facebook, оказавшиеся в их распоряжении. Эти сведения, которые вскоре назвали Facebook Papers, в СМИ передала Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница корпорации, которая занималась в компании вопросами продвижения. Перед тем как отдать документы СМИ, Хауген подала десяток жалоб в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, а также передала некоторые сведения изданию The Wall Street Journal. Главные претензии бывшей сотрудницы Facebook к корпорации касались того, что компания, по ее мнению, наносит ущерб демократии, распространяет разжигающий ненависть контент, а также способствует усилению межрелигиозной конфронтации в Индии.

Заявления Хауген вынудили власти США в начале октября пригласить бывшую сотрудницу Facebook в Сенат, где она приняла участие в специальных слушаниях. После этого она передала скопированные ею перед увольнением из корпорации тысячи страниц документов крупнейшим СМИ страны. Те внимательно изучили данные и договорились опубликовать свои выводы одновременно.

Цукерберг врет на публике о происходящем в компании

Украденные Хауген документы позволяют сделать вывод, что глава Facebook Марк Цукерберг нередко озвучивает данные, которые противоречат действительности, и лжет о том, что на самом деле происходит в компании. В частности, в 2020 году, как сообщает The Washington Post, миллиардер заявил на слушаниях в Конгрессе США, что компания удаляет 94 процента постов с проявлением ненависти еще до того, как на них пожалуются другие пользователи.

На самом же деле, как стало известно из внутренних документов Facebook, таких сообщений гораздо меньше — лишь около пяти процентов. Предполагаемая причина проблемы кроется в недостаточном количестве модераторов: с жалобами сотен миллионов пользователей социальных сетей Facebook и Instagram работают только 15 тысяч человек. У сотрудников, которые занимаются модерацией, просто не остается времени на то, чтобы самостоятельно изучать опубликованный в соцсети контент или проверять сообщения, которые показались подозрительными интеллектуальным алгоритмам.

Facebook потеряла контроль над ситуацией на Ближнем Востоке и в Азии

Кроме того, в распоряжении Хауген оказался 59-страничный документ, который аналитики компании подготовили в 2020 году. В нем сотрудники Facebook признали провал политики модерации комментариев на Ближнем Востоке. Как пишут журналисты Politico, принадлежащие корпорации соцсети блокируют лишь небольшое количество ненавистических комментариев: шесть процентов — в Instagram и 40 процентов — в Facebook. При этом негативная риторика подобных сообщений в основном направлена против женщин и представителей ЛГБТ-сообществ.

В Ираке в это же время развернулась кибервойна между суннитами и шиитами. Например, в противоборствующих сообществах часто размещались сообщения с призывами к агрессии и откровенные изображения людей, в том числе детей. Попытки дискредитировать соперников удавались: зачастую Facebook банил весь паблик, а не «провинившегося» пользователя из стана соперника.

Эта проблема возникает из-за того, что компании не хватает модераторов, знающих другие языки, а сервисы онлайн-переводов часто не могут распознать призывы к ненависти или насилию, написанные на малораспространенных наречиях, да еще и с использованием сленговых выражений. В Афганистане Facebook попытался решить эту проблему, наняв несколько модераторов, бывших носителями местных языков. Тем не менее им удалось вычистить лишь один процент от всего неприемлемого контента, опубликованного в соцсети.

Борьба с ненавистическими постами привела к появлению другой проблемы в работе Facebook на Ближнем Востоке. Алгоритмы социальных сетей неверно интерпретировали высказывания миллионов арабоязычных пользователей и удаляли посты, содержание которых не противоречило политике корпорации. Внутренние документы корпорации показали, что никаких нарушений правил сообщества не было в 77 процентах удаленных постов на арабском языке.

Apple хотела удалить Facebook и Instagram из AppStore: с их помощью торговали людьми

Еще одной проблемой, наличие которой подтвердили СМИ, стало то, что на Ближнем Востоке Facebook используют для торговли людьми. Журналисты Associated Press с помощью беглого поиска по ключевым словам на арабском языке нашли сотни аккаунтов с фотографиями выходцев из Африки и Южной Азии, на которых указаны их возраст и стоимость. В реальности количество страниц, на которых торгуют людьми, может быть значительно выше.

При этом украденные Хауген документы позволяют подтвердить, что в Facebook знают о проблеме. «Наше расследование показало, что домашние работники часто жаловались своим кадровым агентствам на то, что их запирали, лишали еды, заставляли продлевать контракты на неопределенный срок, лишали заработной платы и даже продавали другим работодателям без их согласия», — говорится во внутреннем расследовании корпорации.

Кроме того, еще в 2019 году компания Apple пригрозила Facebook удалением ее приложений из AppStore, так как заподозрила, что они используются для торговли людьми на Ближнем Востоке, в большинстве случаев — горничными. Тогда, как уточняет Associated Press, корпорация публично пообещала принять жесткие меры, а Apple пошла ей навстречу. Тем не менее в Facebook до сих пор публикуются объявления о продаже людей.

Facebook не контролирует пользователей даже в США

Значительная часть обнародованных документов касается вопросов, связанных с внутриполитическими событиями в США. Например, накануне президентских выборов в 2020 году корпорация активизировала усилия по борьбе с контентом, пропагандирующим насилие, и фейками (внутренние документы свидетельствуют, что и они были не полностью эффективны: в частности, распространялось много дезинформации о Джо Байдене, впоследствии победившем на выборах).

Когда голосование закончилось, многие из введенных мер по борьбе с дезинформацией были ослаблены. Как отмечает The Washington Post, это позволило скоординироваться тысячам сторонников Дональда Трампа, которые 6 января 2021 года вышли на штурм Капитолия.

Цукерберг заявил, что гордится прозрачностью своей компании. Обвинения он назвал клеветой

После обнародования Facebook Papers и публикации расследований глава корпорации Марк Цукерберг выложил на своей странице в социальной сети огромное сообщение длиной более 11 тысяч знаков, самым популярным комментарием к которому стал вопрос: «Кто-нибудь смог дочитать это до конца?»

Цукерберг начал издалека — с операционной сводки о положении дел в бизнесе. После этого он констатировал, что «большие организации должны подвергаться тщательной проверке», а процесс принятия решений в Facebook связан с постоянным поиском компромиссов. «Мы не просто сосредоточены на зарабатывании денег, мы ищем баланс между сложными социальными ценностями», — заверил глава корпорации. Цукерберг также заявил, что гордится прозрачностью, которую Facebook вносит в свою работу.

В то же время глава Facebook дал понять, что проблемы, которые приносят в социальные сети простые пользователи, не всегда являются проблемами самой социальной сети, а потому Facebook не может и не должен решать их самостоятельно. При этом опубликованные в ведущих СМИ материалы, основанные на внутренних документах корпорации, Цукерберг фактически назвал клеветой.

«Мы наблюдаем скоординированные усилия по выборочному использованию просочившихся документов для создания ложных представлений о нашей компании», — отметил миллиардер. Пост продолжился описанием будущих продуктов и разработок Facebook.

Facebook преследует череда неудач. Корпорация теряет пользователей и репутацию

Скандал с Facebook Papers стал очередным звеном в цепочке проблем, окруживших корпорацию в последние годы. Именно с ними некоторые связывают планы Facebook сменить название — 20 октября сообщалось, что корпорация планирует выбрать новое название, которое «отражало бы ее направленность на построение "метавселенной"».

Еще в 2018 году произошла крупная утечка персональных данных пользователей, которые собирала и использовала в своих целях аффилированная компания Cambridge Analytica. Тогда были рассекречены сведения о десятках миллионов владельцев аккаунтов. Facebook пришлось за это заплатить: Федеральная торговая комиссия США оштрафовала корпорацию на пять миллиардов долларов, а самому Цукербергу пришлось оправдываться перед Конгрессом США. Спустя всего год хакеры выложили в сеть базу данных, в которой содержалась информация уже о сотнях миллионов телефонных номеров пользователей Facebook.

Несколько скандалов произошло осенью 2021 года. Сперва стало известно о том, что принадлежащий корпорации мессенджер WhatsApp, который утверждает, что сообщения пользователей защищены сквозным шифрованием, на самом деле может не обладать этой технологией. Тогда же утверждалось, что модераторы могут иметь доступ к сообщениям пользователей. Вслед за этим случился глобальный сбой Facebook, вызвавший проблемы у большинства крупных мессенджеров и социальных сетей по всему миру. Он повлек за собой обвал акций самой корпорации и всего американского рынка.

На этом фоне Facebook столкнулся с оттоком молодежи, о чем свидетельствуют все те же обнародованные документы. Речь идет о потере 13 процентов пользователей моложе 18 лет в Facebook и 26 процентов — в Instagram. Причина, по мнению журналистов The Verge, в том, что в этих социальных сетях стало скучно и много негатива.

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