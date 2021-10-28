СКАНДАЛ НА ВЕСЬ МИР ⟩ Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми: о чем рассказали внутренние документы соцсети?

25 октября сразу 17 мировых медиа опубликовали материалы, в которых анализировали внутренние документы корпорации Facebook, оказавшиеся в их распоряжении. Эти сведения, которые вскоре назвали Facebook Papers, в СМИ передала Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница корпорации, которая занималась в компании вопросами продвижения. Перед тем как отдать документы СМИ, Хауген подала десяток жалоб в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, а также передала некоторые сведения изданию The Wall Street Journal. Главные претензии бывшей сотрудницы Facebook к корпорации касались того, что компания, по ее мнению, наносит ущерб демократии, распространяет разжигающий ненависть контент, а также способствует усилению межрелигиозной конфронтации в Индии.

Заявления Хауген вынудили власти США в начале октября пригласить бывшую сотрудницу Facebook в Сенат, где она приняла участие в специальных слушаниях. После этого она передала скопированные ею перед увольнением из корпорации тысячи страниц документов крупнейшим СМИ страны. Те внимательно изучили данные и договорились опубликовать свои выводы одновременно.

Цукерберг врет на публике о происходящем в компании

Украденные Хауген документы позволяют сделать вывод, что глава Facebook Марк Цукерберг нередко озвучивает данные, которые противоречат действительности, и лжет о том, что на самом деле происходит в компании. В частности, в 2020 году, как сообщает The Washington Post, миллиардер заявил на слушаниях в Конгрессе США, что компания удаляет 94 процента постов с проявлением ненависти еще до того, как на них пожалуются другие пользователи.

На самом же деле, как стало известно из внутренних документов Facebook, таких сообщений гораздо меньше — лишь около пяти процентов. Предполагаемая причина проблемы кроется в недостаточном количестве модераторов: с жалобами сотен миллионов пользователей социальных сетей Facebook и Instagram работают только 15 тысяч человек. У сотрудников, которые занимаются модерацией, просто не остается времени на то, чтобы самостоятельно изучать опубликованный в соцсети контент или проверять сообщения, которые показались подозрительными интеллектуальным алгоритмам.

Facebook потеряла контроль над ситуацией на Ближнем Востоке и в Азии

Кроме того, в распоряжении Хауген оказался 59-страничный документ, который аналитики компании подготовили в 2020 году. В нем сотрудники Facebook признали провал политики модерации комментариев на Ближнем Востоке. Как пишут журналисты Politico, принадлежащие корпорации соцсети блокируют лишь небольшое количество ненавистических комментариев: шесть процентов — в Instagram и 40 процентов — в Facebook. При этом негативная риторика подобных сообщений в основном направлена против женщин и представителей ЛГБТ-сообществ.

В Ираке в это же время развернулась кибервойна между суннитами и шиитами. Например, в противоборствующих сообществах часто размещались сообщения с призывами к агрессии и откровенные изображения людей, в том числе детей. Попытки дискредитировать соперников удавались: зачастую Facebook банил весь паблик, а не «провинившегося» пользователя из стана соперника.