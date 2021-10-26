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ЩЁЛК! ⟩ Эстонская светская дива встала в сексуальную позу в своем саду

Лийз Ласс ФОТО: Erakogu/Liis Lass

Автор песен и бизнесвумен Лийз Ласс будоражит воображдение стильным и сексуальным кадром.

Лийз Ласс, много лет живущая в Сингапуре, часто делится снимками своей роскошной жизни с подписчиками в социальных сетях. Ласс, отметившая свое 35-летие в начале октября, порадовала всех своих подписчиков в Instagram горячим снимком! «Садоводство в стиле королевы джунглей», - добавила комментарий к снимку.

В 2013 году Ласс вышла замуж за иностранного бизнесмена, от которого через год родила дочь. Однако союз продлился недолго, и позже Ласс вышла замуж за загадочного бизнесмена по имени Тармо, живущего в Сингапуре. Она добилась большого успеха и долгое время работала на рынке недвижимости, в том числе управляя предприятием Rahn Walbridge.

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