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Гороскоп на 23 октября для всех знаков Зодиака

Дождь. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Сегодня захочется флиртовать налево и направо и утопать в романтике. Так что повезет тем, кто влюблен по уши. Другие же могут искать любовь всей своей жизни – обязательно встретится нужный человек. Полезно завершать все важные и прошлые дела, подводить итоги. А от всего нового в этот день стоит держаться подальше – ничего хорошего из этого не выйдет. Держим в голове дедлайны и ютимся в рамках – сейчас они помогут быстрее расквитаться со сложными задачами.

Овен

Вы освободились от накопленной боли и выпустили пар. Это отлично, Овны! Теперь пришло время заняться заживлением ран и открыться миру. Скоро вас ждут подвижки в деле, которое вы затеяли. Не бойтесь, сохраняйте уверенность в себе, которую так недавно обрели, и перемены не заставят себя ждать. Успех в профессиональной деятельности подкрепит ваши силы для свершений и в личной жизни.

Телец

В любой ситуации можно найти ту линию поведения, которая поможет вам сохранить себя, Тельцы. Ваш случай таков, что лучше подойти к делу с юмором. У вас все в полном порядке с этим чувством, поэтому действуйте смело. Не бойтесь показаться шутом. Напротив, ваше озорство позволит другим иначе взглянуть на вопрос и найти точки соприкосновения.

Близнецы

Вы часто сожалеете о прошлом, Близнецы? Совершенно напрасно — сделанного не воротишь. Лучше подумайте о том, что можно было бы изменить в своем будущем. Пока вы составляете план саморазвития, вспомните тех, кого вы когда-то обидели. Да, те события уже не исправить. Но вы можете принести извинения, помириться или просто показать, насколько изменились.

Рак

Иногда нужно ослабить хватку и посмотреть со стороны на происходящее. Иначе есть риск запутаться в множестве дел и процессов и совершить ошибку. Умение делать паузы не менее важно, чем упорство в труде. Ракам сегодня важно отдохнуть не только эмоционально. Возможно, пришло время подумать о здоровье и позаботиться о себе лучше. Обратитесь к специалисту, если вас что-то беспокоит, не игнорируйте сигналы, которые подает тело.

Лев

Львам 23 октября ни в коем случае нельзя предаваться унынию, даже если все буквально валится из рук. Пусть мир вокруг кажется агрессивным и как будто не хочет позволить вам добиться успеха. Пусть на пути возникают препоны и сложности. Если вы не впадете в депрессию и не пустите дела на самотек, все обязательно наладиться. Верьте в свои силы и в благополучный исход. С такой позицией — не пропадете! Оптимизм сделает вас непобедимыми, Весы!

Дева

Девам нужно научиться видеть прекрасное даже в самые безрадостные, казалось бы, моменты. Эту способность нужно растить в себе, беречь и развивать. Она сделает вас невероятно сильными и приведет к спокойствию и гармонии. Разглядите красоту, любовь и свет в окружающих вас людях, отбросьте негативные установки и стереотипы мышления. Как только начнете делать успехи в этом направлении — тут же ощутите, как груз сваливается с плеч и дышать становится легче.

Весы

Вы пребываете в приподнятом настроении в последние дни. Сегодня Весов будет радовать все вокруг — погода, природа, близкие, даже прохожие будут казаться вам добродушно настроенными незнакомцами. Постарайтесь получить как можно больше удовольствия от этого состояния и сохранить такой настрой в будущем. Не стесняйтесь своих порывов поделиться радостью с окружающими. Помните — мир отвечает добром тем, кто для него открыт.

Скорпион

Скорпионы, есть вещи, которые мы делаем за деньги, а есть вещи, которые мы делаем по любви. Поиск баланса между ними — вот что помогает нам жить в гармонии. Обращайте внимание на то, к какой из двух крайностей вы стремитесь, осторожно регулируя весы. Если вы сосредоточились исключительно на своих материальных занятиях, неплохо было бы вернуться к проектам, которые пробуждают чувство радости внутри.

Стрелец

Стрельцы, вспомните золотые слова одного из древнейших мудрецов: «Все создается дважды: сначала в уме, а затем в реальности». Это особенно верно в отношении вашей ситуации. Звезды призывают вас обратить внимание на идеи, исходящие из вашего сверхсознания. В них есть ключ к разгадке того, что вы должны создать в ближайшие месяцы.

Козерог

Козероги, ваша проблема кроется в глупом убеждении: кажется, будто вы не сможете зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. Но это созданное вами ограничение мешает вам воплотить мечты. Итак, представьте себе параллельную реальность. Реальность, в которой вас поддерживают финансово, эмоционально, духовно и творчески. А затем начните жить так, будто бы вы добились всего, о чем мечтали.

Водолей

Ничто в нашей жизни не остается статичным. Зима освобождает место для лета, а ночь плавно переходит в день. Точно так же ваши отношения переживают серьезный сдвиг, который, в свою очередь, может вызвать беспокойство. Помните, что вы уже не тот человек, каким были вчера. Было бы несправедливо ожидать того же от других. Итак, отпустите ненужный багаж и примите вещи такими, какие они есть сегодня.

Рыбы

Вы достигли определенных успехов в работе, балансируете в отношениях с любимым человеком, и в целом ваша жизнь выглядит удавшейся. Но вас преследует синдром самозванца, и сегодня он будет сильно сбивать вам настрой. Пришло время поработать над проблемами самооценки, Рыбы. Проведите день наедине с собой, прислушайтесь к внутреннему голосу и разберитесь в своих переживаниях. Не отказывайтесь от помощи психолога.

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