Гороскоп на 23 октября для всех знаков Зодиака

Овен

Вы освободились от накопленной боли и выпустили пар. Это отлично, Овны! Теперь пришло время заняться заживлением ран и открыться миру. Скоро вас ждут подвижки в деле, которое вы затеяли. Не бойтесь, сохраняйте уверенность в себе, которую так недавно обрели, и перемены не заставят себя ждать. Успех в профессиональной деятельности подкрепит ваши силы для свершений и в личной жизни.

Телец

В любой ситуации можно найти ту линию поведения, которая поможет вам сохранить себя, Тельцы. Ваш случай таков, что лучше подойти к делу с юмором. У вас все в полном порядке с этим чувством, поэтому действуйте смело. Не бойтесь показаться шутом. Напротив, ваше озорство позволит другим иначе взглянуть на вопрос и найти точки соприкосновения.

Близнецы

Вы часто сожалеете о прошлом, Близнецы? Совершенно напрасно — сделанного не воротишь. Лучше подумайте о том, что можно было бы изменить в своем будущем. Пока вы составляете план саморазвития, вспомните тех, кого вы когда-то обидели. Да, те события уже не исправить. Но вы можете принести извинения, помириться или просто показать, насколько изменились.

Рак

Иногда нужно ослабить хватку и посмотреть со стороны на происходящее. Иначе есть риск запутаться в множестве дел и процессов и совершить ошибку. Умение делать паузы не менее важно, чем упорство в труде. Ракам сегодня важно отдохнуть не только эмоционально. Возможно, пришло время подумать о здоровье и позаботиться о себе лучше. Обратитесь к специалисту, если вас что-то беспокоит, не игнорируйте сигналы, которые подает тело.

Лев

Львам 23 октября ни в коем случае нельзя предаваться унынию, даже если все буквально валится из рук. Пусть мир вокруг кажется агрессивным и как будто не хочет позволить вам добиться успеха. Пусть на пути возникают препоны и сложности. Если вы не впадете в депрессию и не пустите дела на самотек, все обязательно наладиться. Верьте в свои силы и в благополучный исход. С такой позицией — не пропадете! Оптимизм сделает вас непобедимыми, Весы!

Дева

Девам нужно научиться видеть прекрасное даже в самые безрадостные, казалось бы, моменты. Эту способность нужно растить в себе, беречь и развивать. Она сделает вас невероятно сильными и приведет к спокойствию и гармонии. Разглядите красоту, любовь и свет в окружающих вас людях, отбросьте негативные установки и стереотипы мышления. Как только начнете делать успехи в этом направлении — тут же ощутите, как груз сваливается с плеч и дышать становится легче.

Весы