СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Банкир, потратив целое состояние на превращение в «рептилоида», ищет свою любовь
При этом запросы у него весьма высоки: на теле партнера не должно быть ни татуировок, ни пирсинга, пишет Topnews.
При этом запросы у него весьма высоки: на теле партнера не должно быть ни татуировок, ни пирсинга, пишет Topnews.
topnews
На очереди удаление гениталий: так, по мнению Тиамата, он станет ближе к своему идеалу. Полностью преобразиться в рептилоида он рассчитывает к 2025 году.
По словам «рептилоида», превращение в существо другого вида было необходимо ему, чтобы справиться с моральными травмами.
В детстве он подвергался жестокости и насилию, а в 1997 году получил диагноз ВИЧ, после чего окончательно отказаться от человеческой сущности.
Однако бывший банкир хочет любви и нежности. Проведя в одиночестве 12 лет, бывший банкир озаботился поиском пары. При этом на теле партнера не должно быть никакого «тюнинга»: ни татуировок, ни имплантов, то есть являться полной противоположностью «рептилоиду»