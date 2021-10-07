СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Банкир, потратив целое состояние на превращение в «рептилоида», ищет свою любовь

topnews Когда-то Ричард Эрнандес из Техаса, США, был банкиром и выглядел вполне респектабельно. Теперь ему 60, он официально сменил имя на Тиамат Легион Медуза и потратил $83,5 тыс на трансформацию тела в «настоящего рептилоида». На теле Тиамата нет живого места от татуировок, пирсинга и имплантов. У него разрезан надвое язык и отрезаны уши.

На очереди удаление гениталий: так, по мнению Тиамата, он станет ближе к своему идеалу. Полностью преобразиться в рептилоида он рассчитывает к 2025 году.

По словам «рептилоида», превращение в существо другого вида было необходимо ему, чтобы справиться с моральными травмами.

В детстве он подвергался жестокости и насилию, а в 1997 году получил диагноз ВИЧ, после чего окончательно отказаться от человеческой сущности.

ФОТО: topnews

Однако бывший банкир хочет любви и нежности. Проведя в одиночестве 12 лет, бывший банкир озаботился поиском пары. При этом на теле партнера не должно быть никакого «тюнинга»: ни татуировок, ни имплантов, то есть являться полной противоположностью «рептилоиду»



