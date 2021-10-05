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УЖЕ КАК ГОД! ⟩ Потерявшая обоняние эстонка: я сильно нервничала, но теперь просто смирилась

Кятлин Кааре уже почти год не чувствует запахов и вкусов. ФОТО: скриншот видео

Один из самых характерных симптомов COVID-19, которым страдает более половины всех больных, – это потеря обоняния и вкуса. Те, кто пострадали от коронавируса и временно потеряли обоняние и вкус, описывают это как очень странный опыт. Однако для некоторых, как для Кятлин, этот опыт затянулся, и девушка уже год не чувствует запахом и вкусов.

Сегодня в гости телепрограммы "Seitmesed uudised" пришла Кятлин Кааре, которая рассказала свою историю и поделилась, как ей живется без обоняния.

Девушка перенесла болезнь в прошлом году и до сих пор не может восстановиться: «Скоро будет ровно год (жизни без обоняния), так как я заболела в ноябре прошлого года. Поначалу я сильно нервничала, но теперь я уже немного примирилась с этим, но все равно не легко, потому что мне очень нравится наслаждаться едой", - говорит Кятлин Кааре.

Ведущие передачи решили проверить прямо в студии, что чувствует Кятлин, когда есть те или иные продукты с характерным вкусом и запахом. Так девушке было предложено попробовать чипсы со вкусом красного перца, апельсин и лимон.

В случае с чипсами девушка почувствовала соленый вкус, но никак не острый. А вот апельсин и лимон оказались безвкусными, особенно апельсин. 

Кятлин не покидает надежда, что в будущем ее обоняние и вкусовые рецепторы все-таки восстановятся, , но, как сказал ее врач, это может также оставаться под вопросом.

Больше всего девушка мечтает поесть пончики и сильно ностальгирует по их запаху и вкусу. 

А вы теряли обоняние и вкус? Пишите комментарии. 

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