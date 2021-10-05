УЖЕ КАК ГОД! ⟩ Потерявшая обоняние эстонка: я сильно нервничала, но теперь просто смирилась

Девушка перенесла болезнь в прошлом году и до сих пор не может восстановиться: «Скоро будет ровно год (жизни без обоняния), так как я заболела в ноябре прошлого года. Поначалу я сильно нервничала, но теперь я уже немного примирилась с этим, но все равно не легко, потому что мне очень нравится наслаждаться едой", - говорит Кятлин Кааре.

Ведущие передачи решили проверить прямо в студии, что чувствует Кятлин, когда есть те или иные продукты с характерным вкусом и запахом. Так девушке было предложено попробовать чипсы со вкусом красного перца, апельсин и лимон.



В случае с чипсами девушка почувствовала соленый вкус, но никак не острый. А вот апельсин и лимон оказались безвкусными, особенно апельсин.



Кятлин не покидает надежда, что в будущем ее обоняние и вкусовые рецепторы все-таки восстановятся, , но, как сказал ее врач, это может также оставаться под вопросом.



Больше всего девушка мечтает поесть пончики и сильно ностальгирует по их запаху и вкусу.



А вы теряли обоняние и вкус? Пишите комментарии.