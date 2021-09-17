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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Праздник «Свет шагает по Кадриоргу» собрал множество восторженных зрителей

В этом году 16-20 сентября в парке Кадриорг и в Старом городе Таллинна в рамках ежегодного фестиваля уже в 15-й раз зажгутся тысячи огней.

Зародившуюся в парке Кадриорг традицию проводить в начале осени фестиваль света в этом году переняли многие парки центральной части города. Это реальная магия света, которая авораживает тысячи талиннцев и приводит в восторг и детей, и взрослых.

В ближайшие три вечера световые инсталляции будут украшать Харьюмяги и лужайку улицы Харью, окрестности церкви Нигулисте и другие окружающие Старый город зеленые зоны. Фестиваль света организует городское предприятие «Парк Кадриорг».
 
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