ГАЛЕРЕЯ ⟩ Праздник «Свет шагает по Кадриоргу» собрал множество восторженных зрителей
В этом году 16-20 сентября в парке Кадриорг и в Старом городе Таллинна в рамках ежегодного фестиваля уже в 15-й раз зажгутся тысячи огней.
В этом году 16-20 сентября в парке Кадриорг и в Старом городе Таллинна в рамках ежегодного фестиваля уже в 15-й раз зажгутся тысячи огней.
Зародившуюся в парке Кадриорг традицию проводить в начале осени фестиваль света в этом году переняли многие парки центральной части города. Это реальная магия света, которая авораживает тысячи талиннцев и приводит в восторг и детей, и взрослых.