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МакSим показала шрамы от аппаратов ИВЛ и ЭКМО

МакSим ФОТО: rus.postimees.ee

За жизнь певицы МакSим почти два месяца боролись одни из лучших московских врачей. Звезда долгое время находилась под ИВЛ и ЭКМО, что не прошло бесследно для ее внешности, пишет «ФАН».

Исполнительница в середине июня оказалась в частной клинике с острой пневмонией. Сразу же после госпитализации МакSим подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако состояние артистки было настолько тяжелым, что ИВЛ просто не справлялся. Звезду с обширным поражением легких доставили в московскую городскую клиническую больницу № 52, где врачи прибегли к экстренной мере – экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Аппарат ЭКМО перекачивал и насыщал кислородом организм МакSим, которая самостоятельно не могла дышать, почти два месяца. По признанию исполнительницы, ИВЛ и ЭКМО вернули ее к жизни, однако не обошлось и без последствий. От многочисленных трубок у звезды остались в общей сложности девять шрамов и рубцов, четыре из которых располагаются на шее.

ФОТО: скриншот видео

«Меня привезли в 52-ю больницу и подключили к ЭКМО. Поставили трахеостому, благодаря которой я дышала. У меня трубка стояла от бедра, паха, проходила через сердце и выходила через шею», – рассказала певица в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

В интервью телеведущей Ксении Собчак МакSим призналась, что могла умереть в любую минуту, однако ее в буквальном смысле вытащили с того света врачи. Все важные решения принимала мама исполнительницы. Сама звезда практически ничего не помнит ни о госпитализации, ни о роковом концерте в Казани, во время которого почувствовала первые симптомы болезни.


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