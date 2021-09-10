Киркоров готовится к роскошному юбилею: «60 – это все, пенсия, а в 55 еще можно пошалить!»

Почти полтора года звезды шоу-бизнеса из-за пандемии были на домашнем режиме. Сейчас потихоньку стали возвращаться корпоративы, выступления, роскошные вечеринки. Так, Филипп Киркоров специально прервал отпуск ради дня рождения своей подруги бизнесвумен Юлии Корелиной.

Артист поздравил приятельницу и поведал акулам пера, кто ему помогает воспитывать детей – Аллу-Викторию и Мартина.

«Самый близкий человек после меня у них дедушка Бедрос. Вот сейчас меня не было в Москве, папа отвел детей в школу, – говорит король эстрады. – Я в это время работал на фэшн-индустрию своего нового шоу, выбирал себе образы для грядущего юбилея 55-летнего. Как мне нравится эта цифра – 55. 60 – это уже все, пенсия. А 55-это еще рок-н-ролл. Можно пошалить, – улыбается артист. – И дети меня радуют, растут умными, добрыми, хотят учиться».

Мартин пошел в третий класс, а Алла-Виктория – в 4-ый класс. Они любят школу, очень ждали 1 сентября.

Дети у меня скоромные, совсем не избалованные, горжусь ими. Спасибо моему папе, что помогает их воспитывать.

По словам Киркорова, новые образы в его юбилейном шоу будут от бренда Dolce&Gabbana. На шоу Дольче артист попал в сильнейший ураган.

«В один из дней в Венеции был сильный град, ураган. Стихийное бедствие. Но у меня была хорошая компания, сразу меня прикрыли, закрыли от стихии, – рассказал Филипп, – А вообще на этом показе за каждым селебрити был приставлен менеджер. Дождь так неожиданно грянул, что все от него побежали по подиуму. Все смешались и Дженнифер Лопес, принцы и принцессы. Дождь, а потом и град не пожалел никого. Потом смотрю, рядом человек с зонтом появился, укрыл от этой напасти. Так что ничто не испортило моего настроения, все успел, наряды выбрал и даже детишкам привёз подарочки от Дольче».

Судя по всему, новое шоу Киркорова снова будет самым дорогостоящим в истории российского шоу-бизнеса.

Наряды от Dolce&Gabbana по карману далеко не всем.

Напомним: для клипа «Романы» Киркоров купил плащ с изображенными на нем библейскими сюжетами. Этот образ для артиста сшили знаменитые дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана. Стоимость наряда тогда составила около 35 миллионов рублей (405 430 евро).



