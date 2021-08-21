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Фото ⟩ Афганская поп-звезда бежала из Кабула в грузовом самолете США

36-летняя афганская поп-певица, феминистка и общественный деятель Ариана Саид, являющаяся в родной стране настоящей суперзвездой, сообщила в Instagram, что ей удалось покинуть Кабул в грузовом американском самолете.

На родине ей бы грозила смерть из-за ее поддержки афганских женщин. Она неоднократно выступала с критикой «Талибана». Саид не раз угрожали убить и преследовали, пишет RUS.TVNET.lv.

Известно, что она вылетела из страны в грузовом самолете США, который одновременно вывез 640 человек. 

«В одном из недавних интервью я сказала, что буду »последним солдатом, покинувшим Родину«… Что интересно, именно это и произошло. Я надеюсь и молюсь, чтобы в результате недавних изменений по крайней мере мои прекрасные люди смогли начать жить мирной жизнью, не опасаясь террористов-смертников и взрывов. Мое сердце, мои молитвы и мои мысли всегда будут с вами!» - написала артистка под снимком из переполненного самолета.

Она поблагодарила всех, кто молился и переживал за нее. Ариана поделилась, что через пару ночей она достигла Дохи, Катар, и ждет рейса домой, в Стамбул. Она отметила, что у нее есть много историй, которые она намерена рассказать подписчикам. 

«Для вас и для многих других она могла бы быть просто артисткой с красивым голосом и выдающимся талантом. Но для меня она бесстрашный чемпион, который много раз был образцом для подражания даже для меня. Я пока позволю ей спокойно поспать, потому что скоро ей будет что рассказать», - отметил в соцсетях певец Хасиб Сайед, который был рядом с Арианой в момент побега из Кабула.

Напомним, запрещенное в ряде стран радикальное движение «Талибан» уже было у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Их правление было безжалостным, а теперь, по словам очевидцев и местных жителей, многие из их репрессивных законов вернулись. В частности, они касаются женщин: им запрещено учиться, работать, выходить из дома без сопровождения родственника мужского пола и лечиться у мужчин.

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