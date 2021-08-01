ИЗМЕНА ИЛИ ОБЫЧНОЕ ДЕЛО? ⟩ Смотрите, эстонская супруга горячего австралийского стриптизера развлекается в объятьях другого

Видимо, любовная лодка австралийского стриптизера Джастина и его эстонской женушки Трийну-Лийс дала течь. Еще зимой мы читали об их истории любви, а уже в июле рассматриваем компроментирующие снимки и гадаем: кто же этот брутал в клетчатой рубашке, с которым обнимается и кого целует на камеру Трийну-Лийс в клубе Studio? Аноним, приславший фото, считает, что у пары разлад, хотя и Трийну-Лийс, и Джастин отрицают наличине каких-либо проблем в семье. А горячие кадры, мол, делаются лишь для того, чтобы еще и еще подстегнуть интерес общественности к этим публичным персонам. Ведь известно, что скандал - самый лучший способ обратить на себя внимание и заставить говорить о себе.

Трийну-Лийс, которая вчера разливала напитки за барной стойкой в ​​Studio, говорит, что понятия не имеет, с кем из фанатов она позировала для фото. «Мужчина просто спросил, могу ли я сфотографироваться с ним, чтобы показать кадр своим друзьям», - оправдывается Трийну-Лийс в своем блоге.

ФОТО: фото читателя

Джастин также недавно опубликовал фотографию аплодирующей его мастерству девушки. «Это такая невинная вещь», - смеется Трийну-Лийс.

Джастин подтверждает, что для него как для профессионального артиста фотографироваться с поклонниками - совершенно нормальное дело, часть работы. «Всего несколько недель назад я сделал с поклонницей похожий снимок, ничего ужасного в этом нет», - уверяет он.