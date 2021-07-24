Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Маргарита Соколова – менеджер певицы МакSим – рассказала о состоянии здоровья артистки, которая продолжает бороться с COVID-19, пишет Svpressa.ru.
Маргарита Соколова – менеджер певицы МакSим – рассказала о состоянии здоровья артистки, которая продолжает бороться с COVID-19, пишет Svpressa.ru.
По ее словам, у МакSим есть улучшения.
«Могу точно сказать, что у Марины есть улучшения, – подчеркнула она. – Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо».
Она при этом отметила, что организм певицы ослаб, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, это уже факт.
«Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение и восстановление, и реабилитация», – резюмировала Соколова.
Напомним, ранее Соколова в соцсетях рассказывала, что состояние МакSим стабильно тяжёлое, но без ухудшений.
«Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждем!», – заявила она.
МакSим была госпитализирована 15 июня с 40-процентным поражением легких. Для снижения нагрузки на внутренние органы и предотвращения кислородного голодания было принято решение ввести артистку в искусственную кому.