И ОН ТУДА ЖЕ ⟩ Цискаридзе обнажился для жаркой фотосессии в День шахмат
Артист балета опубликовал в Instagram снимки, на которых прикрывает интимные части тела только шахматными фигурами, сообщает Пятый канал.
Артист балета опубликовал в Instagram снимки, на которых прикрывает интимные части тела только шахматными фигурами, сообщает Пятый канал.
Николай Цискаридзе нестандартно поздравил своих подписчиков с Днем шахмат. Артист опубликовал в Instagram фотографии, на которых он запечатлен обнаженным.
На снимках Цискаридзе лежит с закрытыми глазами на большой шахматной доске, опираясь на белые фигуры, интимные части тела артиста балета прикрыты черными фигурами. Съемки проводились в Москве. Кадры сделал актер, режиссер, а по совместительству еще и фотограф — Венсан Перес.
«В жизни — как в шахматах: когда партия заканчивается, все фигуры — пешки, ферзи и короли — оказываются в одном ящике» Очень точная мысль, которую хочется напомнить многим!» — написал Цискаридзе.
Фотосессия вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков. Большинство поклонников остались под приятным впечатлением от черно-белых кадров, но не все поклонники оценили фотосессию. Ранее Цискаридзе уже снимался у Переса в фотопроекте «Большой» вместе с Екатериной Шипулиной и Светланой Захаровой.