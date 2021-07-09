Пт, 9.07.2021
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ВИДЕО ⟩ 52-летняя Татьяна Буланова закрутила роман с 33-летним спортсменом

Татьяна Буланова ФОТО: Fomichev Mikhail/COVI

В личной жизни культовой певицы 90-х Татьяны Булановой большие изменения. После драматичного брака с футболистом Владиславом Радимовым и нескольких несерьезных романов у артистки, похоже, появился новый избранник, пишет super.ru.

В распоряжение Super попали фото и видео, снятые друзьями звезды: на них она запечатлена в обнимку с мужчиной, пара целуется под одобрительные возгласы друзей, мужчина поднимает 52-летнюю певицу на руки.

ФОТО: super.ru

Как оказалось, новая романтическая связь Татьяны вновь имеет отношение к спорту. Спутник Булановой — 33-летний тенннисист из Санкт-Петербурга Валерий Руднев. Правда, в последние годы Руднев завязал со спортом и занялся бизнесом.

Как удалось выяснить, встречаются Татьяна и Валерий около года, правда «светить» имя возлюбленного сама Буланова отказывается, в своих интервью упоминая лишь то, что ее новая любовь — «настоящий мужчина».


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