ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ⟩ Таави и Луиза Рыйвас вместе прошли первый в своей жизни триатлон

«Время было 1.42.35. Плавание, даже несмотря на то, что оно составляло всего 750 метров, все равно было сложным. Почему? Потому что просто темная вода, много пловцов, кто-то все время плывет к нам, около нас, под нами или над нами - это было довольно страшно. У меня возникла идея полежать на спине, потому что кто-то постоянно толкал нас под воду. Последние 400 метров я плыла с закрытыми глазами под водой, чтобы не было так страшно», - призналась Луиза.

По ее словам, кататься на велосипеде было хорошо и приятно. «Все проезжающие мимо были намного быстрее меня, но это очень вдохновляло. Я смога развить максимальную скорость 49 километров в час, а средняя скорость была более 26 километров в час. Мне никогда не нравился бег, и эти пять километров тоже были для меня сложными, но я решила, что мы не должны останавливаться, а должны идти до конца. И чувство на финише было незабываемым. Хотя пройти Ironman все равно кажется невозможным. У нас еще есть время, чтобы потренироваться, и мы надеемся, что уже на этапе Ironman Tallinn в этом году мы пройдем дистанцию и финишируем в Ноблесснере», - закончила пост Луиза в Instagram.