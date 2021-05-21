Пт, 21.05.2021
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ВИДЕО ⟩ Как выглядит рельеф океанского дна Земли без воды. 3D-модель планеты

Как выглядит рельеф океанского дна Земли без воды. 3D-модель планеты ФОТО: скриншот

Суша занимает приблизительно 29% всей поверхности планеты, а остальное приходится на воду. А вы когда-нибудь задумывались, как выглядела бы планета без воды? Была бы она тем ровным шаром, каким она видится нам из космоса? Насколько глубоки бездны и насколько высоки подводные скалы?

Океаны покрывают огромные территории, а толща синей воды скрывает под собой подводные горы, вулканы, хребты, впадины и бездны.

Автор видеоролика внизу использовал компьютерные технологии, чтобы показать, как будет выглядеть Земля без ее океанов и морей.

Без воды наша планета напоминает рыбу фугу в ее активном состоянии — этакий надутый шар с сотней шипов, которыми выступают скальные и каменные наросты. Самые высокие наросты превышают уровень воды и являются островами, самые большиеиз которых Гренландия, Исландия и Мадагаскар. Автор специально выделил красным свечением самые высокие подводные пики, заметьте, что многие из них связаны в единые хребты и горные массивы, пишет Travelask.ru.

Самое глубокое место на планете — Марианская впадина. Максимальная глубина, на которую ученые смогли опустить датчик, — это 11 км, но является ли это пределом? Среди фантастов есть даже теория, что на самом дне впадины есть подводное озеро, которое скрывает вход в другой мир или является пристанищем для доисторических обитателей океанов, таких как мегалодоныили гигантские акулы.

Автор показал на своей интерактивной карте, где континентальный склон, бездонная равнина, тихоокеанский подъем и даже место, где затонул «Титаник». Кстати, пролежав на дне океана не один десяток лет, он привлек немало дайверов, но последние наблюдения подводных археологов показывают, что кораблю недолго осталось — он буквально растворяется на глазах. А вы думали, как бы выглядела Земля, если бы Пангея не распалась на континенты?

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