ВИДЕО ⟩ Такси-такси, вези-вези: как хрупкая таллиннская таксистка борется с пьяными пассажирами

ВИДЕО ⟩ Такси-такси, вези-вези: как хрупкая таллиннская таксистка борется с пьяными пассажирамиЭКСКЛЮЗИВ!
На портале Limon продолжается цикл передач о жизни и работе таксиста, психолога и просто жизнерадостного человека Элины Есаковой.
На портале Limon продолжается цикл передач о жизни и работе таксиста, психолога и просто жизнерадостного человека Элины Есаковой.
В первой серии Элина рассказала, как давно и почему решила начать работать в такси, не боится ли работать по ночам и как готова себя защитить при необходимости.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую серию, в которой Элина расскажет, как относятся ее близкие в выбранной ею профессии, о системе оценок и рейтингов мобильной платформы и о тех случаях, когда клиент уходит, не заплатив. В этой серии вы снова услышите непридуманные истории из жизни столичного таксиста.
Хотя работа в такси для Элины не является основной, ее опыта хватило для того, чтобы из нашей беседы получилось три выпуска.
2-я серия. Поехали!
Продолжение смотрите на портале Limon ровно через неделю!