ГДЕ ВОЛОСЫ? ⟩ Волочкову заподозрили в ношении накладок

Балерина Анастасия Волочкова в последнее время все чаще меняет образы. То появится перед зрителем в элегантных туфлях и платье аля «принцесса», то избавится от броских «ядовитых» цветов в нарядах в угоду молочно-кофейным. А недавно артистка кардинально поменяла прическу: вместо зачесанного пучка — пышные струящиеся локоны.

Преобразившуюся Волочкову в той ранней, изможденной работой и усердными тренировками, узнать было трудно. Она позировала на камеру в шубке типа «леопард» и, едва приподняв руку, пряталась от весеннего солнца.

«Иногда встречаются в жизни люди, которым просто хочется сказать: пока, неудачник!» — подписала снимок в Instagram балерина.

Обескураженные поклонники Анастасии Волочковой тут же подумали, что звезда рассталась с очередным избранником. Объяснить иначе ее кардинальное преображение они не могли. Впрочем, среди комментаторов нашлись и те, кого больше насмешила «неправдоподобность» образа Волочковой. Так, например, одни отмечали, что шуба артистки «давно поистрепалась». Другие подчеркивали неестественность волос и писали про использование балериной накладок. Сама звезда реагировать на сплетни не стала. Кто ее бросил или, напротив, одарил вниманием и заботой — говорить также не стала.



