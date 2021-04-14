ДЕВОЧКА ОБИДЕЛАСЬ ⟩ Актриса Юлия Снигирь устроила грандиозный скандал

Актеры же предпочитают обижаться молча, не вынося обид на публику. И вот вчера случился первый публичный скандал, пишет kp.ru. 37-летняя актриса Юлия Снигирь обиделась на 46-летнюю светскую львицу и журналиста Божену Рынска. Дебаты в самом разгаре и проходят прямо сейчас на просторах социальной сети Facebook. Можно поучаствовать. Кстати, подключились и наши актеры, да и просто жители Эстонии. Краткое содержание предыдущих серий.

Божена Рынска написала в соцсети длинную рецензию: «Посмотрела в один присест сериал Богомолова «Хороший человек». Кратенько выскажусь. Отличные актеры почти все. Но я не понимаю восхищения этой ролью Юлии Снигирь. Она интеллигентная красавица. Но на мой сугубо личный взгляд харизмы для десяти серий маловато. Я не понимаю, где тут хваленая актерская игра». Далее Божена многословно критикует игру Никиты Ефремова, Ксении Собчак, диалоги и режиссерскую работу в «Хорошем человеке».

Юлия Снигирь быстро обиделась и ответила тоже публично в соцсетях: «Божена Рынска написала про сериал «Хороший человек» и про то, что я плохая актриса, и у меня мало харизмы. К Божене у меня вопросов нет - тут всё ясно. Дело в другом. В ленте мне попался этот текст из-за некоторых комментариев и лайков. Вот Наталья Ртищева, в свое время расхваливавшая сериал и называющая меня «пьянящей настойкой», вдруг согласна с Боженой. Или некая Марина Девич, написавшая когда-то сценарий про Салтычиху, над которым мы с режиссером Егором Анашкиным бились из последних, чтобы прекратить это во что-то более-менее приемлемое, тоже считает меня плохой актрисой вдруг. И так далее. Вот это я никогда не пойму».

Снигирь тут же поддержали десятки коллег, критиков, поклонников - их слова поддержки и восхищения можно прочесть на странице Юлии в Facebook. Там даже вспомнили, что и мужа Снигирь актера Евгения Цыганова такие же завистники часто обвиняют в отсутствии харизмы.

Божена пришла в комментарии к публикации Юлии и ответила: «Неправда. Мне очень нравитесь вы как актриса в других фильмах. Но мне как зрителю именно в этом фильме выхолощенную малоэмоциональную игру было трудно смотреть. Мне надо сочувствовать героине. Но если нет эмоций, если героиня полумертва - так вроде бы просит играть Богомолов, я не могу следить за ней десять серий». В других своих комментариях Рынска вновь поет дифирамбы Снигирь, и «больно подкалывает» Константина Богомолова - мол, вот он во всем виноват.

А пока обидчивая Юлия Снигирь продолжает получать волну восхищения, которая сама и спровоцировала. Ее подписчики и коллеги единогласно решили: «Тебе просто завидуют!» Никто даже не предположил, что зрителю может просто не понравиться игра Юлии Снигирь в отдельно взятом сериале.



