Маска это сексуально! ⟩ Блогер вновь отправилась на протесты: пришла побесить народ

Катрин Луст хотела узнать, что отстаивает мотивирующий оратор. «Свободу, права человека и все, что означает быть свободным человеком», - кратко ответил Уильям Коваль на вопрос Луст.

Катрин также спросила, что, по мнению мужчины, не так с нашей страной? «Обсуждение множества законопроектов, вступление которых в силу, означало бы приведение к тоталитарной системе», - указывает Коваль на поправку к закону, согласно которой полиция получит все больше и больше прав, в результате чего свобода эстонского народа будет ущемлена. «Я знаю, что мне нравится, и нашел единомышленников», - весело говорит мужчина и чувствует себя хорошо среди людей.

На акции протеста Катрин Луст также встретилась со блогером Roosabanaanike, настоящее имя которой - Ария Хелмвеэ. Девушка взяла на себя другую роль. Целью Арии было пообщаться с протестующими, чтобы поделиться здравыми мыслями на мероприятии. Однако блогер получила лишь негативные эмоции, пишет Elu24.

«Я вышла из такси, и через минуту одна тетя начала кричать на меня, что мол я здесь делаю, почему я почти голая, почему я такая костлявая, почему я такая глупая, и, что я пытаюсь тут доказать», - рассказывает Хельмвеэ.

Ария хотела снять видео для своих юных подписчиков в TikTok о том, почему не следует выступать против ношения масок и почему, по ее мнению, люди распространяют неправильный посыл на протесте. На мероприятии блогер была в маске, а также у нее был плакат с надписью «Маска - это сексуально».

«Эта марионеточная история крайне оскорбительна для людей, погибших из-за болезни», - с грустью говорит Ария, которая не считает правильным отрицание коронавируса.

Что еще сказала Roosabanaanike на камеру "Kuuuurija" - смотрите ЗДЕСЬ!



