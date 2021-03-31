ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пандемия пандемией, а в Японии началось цветение вишни

Японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба. Пик цветения дальневосточной вишни обычно приходится на начало апреля: парки страны буквально утопают в море цветов всех оттенков розового. В прошлом году из-за пандемии местным жителям и иностранным туристам не удалось в привычной манере полюбоваться цветением сакуры. Особо жесткие ограничения действовали в Токио, где власти настоятельно рекомендовали местным жителям отказаться от пикников в парках во время цветения сакуры. Ожидается, что в этом году ситуация не улучшится: в Токио для борьбы с распространением нового коронавируса по крайней мере до 21 марта действует режим чрезвычайной ситуации.