Только хиты ⟩ «Народное Радио» запускает новый проект – «Ретро Суббота»

«Мы надеемся, что каждая песня, отобранная нами, - это свое воспоминание и свое особое настроение для каждого нашего слушателя. Настраивайте свои радиоприемники на «Ретро Субботу», если вы дома, в машине, или в гостях у друзей. С нами вы вспомните то, что уже наверняка успели позабыть! Каждую субботу с 18 до 22 часов на «Народном Радио», - говорит директор «Народного Радио» Дмитрий Красильников.
Ежедневно «Народному Радио» отдают свое предпочтение 31 000 слушателей.
Слушайте и вы «Народное радио» – в Таллинне и Нарве на 100 FM, в Кохтла-Ярве и Йыхви на 96,3 FM.
И не забывайте – «Народное» можно не только слышать, но и видеть – его прямые трансляции на facebook.com/radionarodnoe смотрят тысячи подписчиков. Присоединяйтесь!