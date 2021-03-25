Только хиты ⟩ «Народное Радио» запускает новый проект – «Ретро Суббота»

«Мы надеемся, что каждая песня, отобранная нами, - это свое воспоминание и свое особое настроение для каждого нашего слушателя. Настраивайте свои радиоприемники на «Ретро Субботу», если вы дома, в машине, или в гостях у друзей. С нами вы вспомните то, что уже наверняка успели позабыть! Каждую субботу с 18 до 22 часов на «Народном Радио», - говорит директор «Народного Радио» Дмитрий Красильников.