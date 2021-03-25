Из-за новых ограничений финны вынуждены отказаться от алкоголя и встреч с возлюбленными? Проще переехать!

Поскольку в районах Хельсинки и Турку все еще велика опасность заражения коронавирусом, финское правительство сегодня решит, какие дополнительные ограничения применить, чтобы остановить распространение вируса в этих районах.

Поступило предложение, которое в случае одобрения запретит покупку крепкого алкоголя, посещение салонов красоты и выход из дома без веской причины в Хельсинки и Турку. Кроме того, проект направлен на ограничение встреч пар в зависимости от продолжительности и качества их отношений.

Согласно предложению, люди, живущие порознь, но состоящие в серьезных отношениях, могут встречаться. Пары, отношения которых нестабильны, должны решить, как они будут продолжить общение. Пока не ясно, как власти будут контролировать влюбленных, пишет Helsingin Sanomat.

Правительство также может запретить походы в магазин. В этом отношении будут действовать исключения, то есть будет разрешено покупать продукты питания и продукты, которые регулярно продаются в продуктовых магазинах, аптеках, на станциях обслуживания или в киосках.