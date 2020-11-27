Пт, 27.11.2020
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ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ ⟩ Глюкоза в бикини оголила спину и похвасталась упругими бедрами

Певица Глюкоза

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Новый снимок певицы в Instagram получил множество комплиментов от коллег знаменитости.

Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, не перестает восхищать поклонников своей непревзойденной красотой. На этот раз поп-дива показала подписчикам кадр, сделанный со спины, на котором позирует в крошечном бикини с экзотическим принтом. На снимке привлекает внимание обнаженная спина исполнительницы и ее упругие ягодицы. Также поклонников покорили стройные ножки Глюкозы и ее осиная талия, пишет Пятый канал.

Артистка получилась настолько грациозной и обворожительной, что затмила даже пейзаж за своей спиной. Все любовались исключительно фигурой знаменитости.

Фото получилось настолько удачным, что это решили отметить не только поклонники, но и ее коллеги.

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