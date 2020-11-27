ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ ⟩ Глюкоза в бикини оголила спину и похвасталась упругими бедрами

Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, не перестает восхищать поклонников своей непревзойденной красотой. На этот раз поп-дива показала подписчикам кадр, сделанный со спины, на котором позирует в крошечном бикини с экзотическим принтом. На снимке привлекает внимание обнаженная спина исполнительницы и ее упругие ягодицы. Также поклонников покорили стройные ножки Глюкозы и ее осиная талия, пишет Пятый канал.