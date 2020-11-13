ВИДЕО! ⟩ Предмет одежды, из-за которого мужчины в СССР отказывались от секса

Пока большевики не пришли к власти, у представительниц прекрасного пола была возможность порадовать себя и избранника красивым комплектом. Все изменилось в один день. 1930-е годы стали настоящим крахом для модной индустрии, и это напрямую коснулось производства нижнего белья. Власти СССР считали, что секс мешал концентрироваться на работе, а благополучие страны в то время стояло на первом месте. Чтобы у честных граждан не возникало даже мысли о близости, нужно было избавиться от всего, что может на нее намекать. Конечно, красивое нижнее белье входило в список этих вещей.

Власти взяли курс на равноправие и гендерное равенство. О дорогих тканях и привлекательных комплектах можно было забыть. Тогда и появился предмет женской одежды, из-за которого мужчины могли потерять сексуальное влечение, — панталоны.

Они выглядели как настоящее издевательство от советских дизайнеров. Женщины могли выбирать всего из 4 моделей черного и белого цветов, размер у них был универсальный. Модель бюстгальтера и вовсе была одна. Однако многих новое советское нижнее белье не отталкивало как минимум до зимы.

В это трудно поверить, но в холодное время года некоторые мужчины действительно брали паузу в интимной жизни. Причиной тому являлась эксклюзивная модель панталонов. Зимой заботливые советские дизайнеры предлагали женщинам носить панталоны с начесом! Именно они и оказались главной причиной вынужденного воздержания. Не стоит вдаваться в подробности и объяснять, насколько непривлекательно они выглядели на изящных фигурах.

Но даже в такой непростой ситуации не стоит забывать про женскую хитрость. В шкафчиках советских женщин все равно можно было найти красивое белье, которое они тщательно прятали. Комплекты, приобретенные до прихода большевиков, надевали в особых случаях.