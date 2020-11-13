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ВИДЕО! ⟩ Предмет одежды, из-за которого мужчины в СССР отказывались от секса

Отказ от секса. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Комплект нижнего белья, который сведет с ума, — кажется, такое оружие сейчас есть в арсенале у каждой. А ведь когда-то белье могло произвести совершенно обратный эффект. В гардеробах советских женщин была одна вещь, которая сбивала сексуальный настрой даже у самых разгоряченных возлюбленных. Но не спешите осуждать мужчин того времени: на отказ от близости у них были свои причины. Их действительно можно понять, пишет Wday.

Пока большевики не пришли к власти, у представительниц прекрасного пола была возможность порадовать себя и избранника красивым комплектом. Все изменилось в один день. 1930-е годы стали настоящим крахом для модной индустрии, и это напрямую коснулось производства нижнего белья. Власти СССР считали, что секс мешал концентрироваться на работе, а благополучие страны в то время стояло на первом месте. Чтобы у честных граждан не возникало даже мысли о близости, нужно было избавиться от всего, что может на нее намекать. Конечно, красивое нижнее белье входило в список этих вещей.

Власти взяли курс на равноправие и гендерное равенство. О дорогих тканях и привлекательных комплектах можно было забыть. Тогда и появился предмет женской одежды, из-за которого мужчины могли потерять сексуальное влечение, — панталоны.

Они выглядели как настоящее издевательство от советских дизайнеров. Женщины могли выбирать всего из 4 моделей черного и белого цветов, размер у них был универсальный. Модель бюстгальтера и вовсе была одна. Однако многих новое советское нижнее белье не отталкивало как минимум до зимы.

В это трудно поверить, но в холодное время года некоторые мужчины действительно брали паузу в интимной жизни. Причиной тому являлась эксклюзивная модель панталонов. Зимой заботливые советские дизайнеры предлагали женщинам носить панталоны с начесом! Именно они и оказались главной причиной вынужденного воздержания. Не стоит вдаваться в подробности и объяснять, насколько непривлекательно они выглядели на изящных фигурах.

Но даже в такой непростой ситуации не стоит забывать про женскую хитрость. В шкафчиках советских женщин все равно можно было найти красивое белье, которое они тщательно прятали. Комплекты, приобретенные до прихода большевиков, надевали в особых случаях.  

Только представьте восторг мужчины, который после панталонов с начесом видел свою возлюбленную в роскошном нижнем белье.

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