Роскошно жить не запретишь: как выглядит огромный особняк Ирины Аллегровой

Сейчас Ирина проживает в доме, где раньше жил Оскар Фельцман. Аллегрова хотела лишь немного отреставрировать дом, но дизайнеры предложили просто построить новый особняк, пишет Popularthings4u.com.

На протяжении 12 лет шло строительство шикарного дома певицы. Помимо основного здания, где живет сама артистка, на участке расположились также домики для гостей и персонала. Этот особняк ассоциируется лишь с одним словом – роскошь. Ведь там можно найти и бассейн, и спортивный зал, и СПА, и домашний кинотеатр.

ФОТО: скриншот с Popularthings4u.com

Дизайн дома современный и всё в нем сделано для комфортного проживания: много шкафов и пространства.

Основной цвет дома нейтральный, зато во всех комнатах добавлены яркие акценты. Соединенная кухня и гостиная – прекрасное место для встреч с друзьями и родными.

Пол конечно же уложен мрамором, а мебель сделана из качественных дорогих материалов.

В гостиной на полу лежит дорогой дизайнерский ковер ручной работы, а в зоне отдыха стоит роскошный диван из велюра.

Спальня Ирины заслуживает отдельного внимания, ведь по площади она как целая квартира, а кровать стоит на подиуме. Спит Аллегрова как настоящая императрица!

В ванной, в которую можно попасть из спальни артистки, стоит огромное джакузи, чтобы расслабиться после сложного дня.

ФОТО: скриншот с Popularthings4u.com

А вот цокольный этаж особняка похож на настоящий СПА-центр, ведь здесь бассейн, сауна и спортивный зал.