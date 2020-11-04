Ср, 4.11.2020
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ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Русская модель Playboy Ирина Иванова показала поклонникам голую грудь

Ирина Иванова

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

33-летняя модель Ирина Иванова снова покорила фанатов откровенной публикацией. Новое фото дерзкая знаменитость опубликовала в Instagram, пишет Elu24.

Ирина Иванова не стесняется оголять и выставлять напоказ выдающиеся части тела. У нее высшее американское образование, но это не интересует ее поклонников. Все без ума от аппетитных форм брюнетки из России. 30-летняя американская модель российского происхождения стала широко популярна после съемок в клипе Джастина Бибера на песню  I’m the One. До этого девушку мало кто знал, а сейчас она имеет почти семь миллионов подписчиков в Instagram.

На новом откровенном кадре модель сидит на пляже, она полность обнажена, а к ее телу прилип песок. «Пляж полон искусства», - подписала кадр модель с седьмым размером груди.

Можете себе представить, какой восторг вызвало обнаженное тело Ирины у ее подписчиков, особенно большая голая грудь!

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