ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Русская модель Playboy Ирина Иванова показала поклонникам голую грудь

Ирина Иванова не стесняется оголять и выставлять напоказ выдающиеся части тела. У нее высшее американское образование, но это не интересует ее поклонников. Все без ума от аппетитных форм брюнетки из России. 30-летняя американская модель российского происхождения стала широко популярна после съемок в клипе Джастина Бибера на песню I’m the One. До этого девушку мало кто знал, а сейчас она имеет почти семь миллионов подписчиков в Instagram.