ЭТО СТРАШНО ⟩ Маленькие дети три ночи спали в обнимку с умершими родителями и не понимали, что происходит

Родственник этой семьи сделал жуткую находку, пятилетняя девочка заботилась о своем годовалом брате, потому что их родители Александр и Виктория «спали» необычайно долго. Но самое страшное в том, что все три ночи дети спали в одной кровати с бездыханными телами их родителей.

Сестра Александра Наталия Бакулина сказала, что в телефонном разговоре девочка отметила, что ее папа весь потемнел и она ухаживает за своим маленьким братом. Тетя детей мигом примчалась в квартиру и увидела жуткую картину: мужчина и женщина лежали на кровати и рядом с ними были их дети. Тетя позже описала увиденное так: «Я вбежала и увидела это. Упала на колени и закричала». Гражданка, как только опомнилась, вызвала полицию и спасателей, одела детей и поторопилась как можно скорее их вывести из квартиры.

На данный момент причину трагической смерти Александра и Виктории еще не удалось выяснить, но, предположительно, гибель наступила в результате серьезного пищевого отравления. Следователи считают, что к смерти могли привести съеденные маринованные огурцы, банка которых стояла на кухне. В огурцах был обнаружен токсин, который вызывает нехватку кислорода, паралич и смерть.

По словам соседа Михаила Хомченко, пара не употребляла алкоголь и была образцовой. «Я могу сказать о них только самое хорошее», - добавил мужчина.