Джоли прокляла? Питт бросил новую возлюбленную

Впрочем, роман завершился. Об этом сообщил источник, приближенный к актеру. По словам инсайдера, влюбленные расстались некоторое время назад, и девушка вернулась к своему законному супругу Роланду Мэри.

Недавно модель засняли во время ужина с мужем. Пара вела себя довольно свободно, было заметно, что встреча проходит в неформальной обстановке: свечи, приглушенный свет, музыка. Фанатов Брэда Питта подобные новости расстроили – они-то были уверены, что девушка бросила супруга ради голливудского красавчика.

Есть данные, согласно которым расставание произошло по инициативе актера. Скоро артисту предстоит очередное судебное разбирательство с Анджелиной Джоли. Пара будет выяснять, кому из них достанется опека над детьми. По слухам, актриса собиралась использовать против Брэда Питта информацию о том, что он состоит в связи с замужней женщиной – такое точно не понравилось бы судье.