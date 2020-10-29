ЭПОПЕЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ⟩ Организатор конкурсов красоты в Эстонии не остановится ни перед судебными исполнителями, ни перед обманутыми участницами

Уже несколько лет в СМИ освещается ссора между организаторами конкурсов красоты в Эстонии Тийной Яантсон и Ирени Эрби. Яантсон обвинила Эрби в недобросовестной конкуренции и даже выиграла суд по этому делу. Однако многолетний конфликт еще не исчерпан. Теперь несколько женщин, принимавших участие в конкурсах красоты, которые организовывала Эрби, рассказали в программе «Очевидец» (Pealtnägija) об изнанке этих конкурсов, пишет Elu24.
В свежем выпуске программы «Очевидец» на канале ETV упор был сделан на оборотную сторону эстонских конкурсов красоты, а не на красоток, которые в них участвуют. В качестве гостей присутствовали организаторы конкурсов красоты в Эстонии Тийна Яантсон (60) и несколько участников конкурсов, организованных Ирени Эрби (33), которые пожелали не называть своих имен.
Если вы внимательно следите за новостями, то могли заметить, что в конце лета проходили два конкурса красоты, организованных двумя женщинами, которые вынесли свой конфликт на публику,
- начал передачу «Очевидец» Михкель Кярмас.
Репортер Койдо Кахар рассказал о двух мероприятиях этого лета, из чего становится ясно, что проведение конкурсов красоты в Эстонии не настолько прозрачно, как кажется.
30 августа в самом сердце Таллинна прошел конкурс, организованный Тийной Яантсон, где выбрали главных красавиц страны в нескольких категориях. Однако всего месяцем ранее прошло мероприятие с аналогичным названием, организованное Ирени Эрби. А уже в конце сентября она объявила о новом конкурсе,
- рассказывается в видео Кахара.
Однако репортаж получился совсем не таким, как планировал Кахар.
Мы находимся в мире, в котором, к сожалению, больше мыльных опер с криминальным подтекстом, чем гламура.
Коротко рассказали и о суте конфликта, который длится уже долгое время.
Много лет Яантсон воевала с Ирени Эрби, которая незаконно присвоила название конкурса и торговой марки себе, и практически одновременно с Тийной проводила конкурс с таким же названием «Миссис Эстония», хотя Тийна уже 28 лет проводит подобные конкурсы. Как говорит сама Яантсон, справедливость восторжествовала.
В июле 2019 года суд решил, что ответчик Ирени Эрби не имеет права использовать название торговой марки «Миссис Эстония».
Нет двух конкурсов Miss World или Missis Globe, это все юридически урегулировано,
- прокомментировала решение суда Яантсон.
«Я сама создала этого монстра», - признавалась Яантсон в 2017 году, потому что именно в ее конкурсе «Мисс Бикини» за 15 лет до этого приняла участие Эрби и заняла тогда четвертое место, после чего отправилась выступать заграницу, где, по словам Янстон, и обзавелась полезными знакомствами.
Уже через месяц Яантсон оскорбительно прокомментировала фото победительницы конкурса Missis Estonia Classic 2019 Елены Горлач, организованного Эрби. «Это новоиспеченная Missis Estonia Classic полностью оскверняет свой титул такой фотографией! Позор!» - говорила Тийна о снимке Елены Горлач в Facebook.
Спустя год после решения суда и благодаря программе «Очевидец» стало ясно, что окончание конфликта в ближайшее время ждать не придется. Оказывается, Эрби не заплатила Яантсон установленную судом сумму. Кроме того, 1 августа Эрби организовала соревнование Missis Estonia Classique, которое по названию было похоже на конкурс Яантсон Missis Estonia Classic от 30 августа.
Конкурс «Миссис Эстония» стал популярным благодаря моей работе на протяжении десятков лет. Это подтвердило и решение суда - никто не может использовать это словосочетание,
- объяснила Тийна Яантсон в программе.
Этим же летом Эрби объявила на своей странице в соцсетях о том, что якобы она выиграла суд по делу с Яантсон. К посту она добавила абзац постановления о прекращении уголовного дела.
К сожалению, это еще не все. Уголовное дело о краже товарного знака не было начато, однако решение гражданского суда вступило в силу в прошлом году,
- говорит репортер.
Как упоминалось ранее, суд выиграла Яантсон, а не Эрби.
Поскольку деньги Яантсон не получила, она подала заявление о банкротстве Эрби.
Она все игнорирует: постановления судебного исполнителя, к ней также были претензии от других людей, несколько судебных постановлений от других женщин, у которых она взяла деньги, но так их и не вернула,
- заявила Яантсон в программе.
В передаче также говорилось о деньгах, а точнее, о том, сколько нужно потратить, чтобы просто поучаствовать в конкурсе. Эрби просит 275 евро за участие. Хотя в конкурсах Яантсон нет взноса за участие, участница должна сама оплачивать сопутствующие расходы.
Яантсон отмечает, что в крупнейших мировых конкурсах, таких как «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Земля», плата за участие составляет от 5000 до 10 000 евро. Яантсон не требует от победительниц конкурсов участия в международных соревнованиях, а Эрби это практикует.
Кристи Хыррак, которая в августе была награждена короной Missis Estonia Classique, сообщила «Очевидцу» в письменном комментарии, что Эрби потребовала от нее участия в конкурсе Mrs. Globe Classique и платы в 3200 евро за участие в нем. Однако на официальной странице конкурса плата составляет 1800 долларов, то есть 1500 евро. Когда Хыррак спросила об этом Эрби - та забрала у победительницы титул. Причиной тому Эрби назвала нарушение договора. Хыррак планирует подать на Эрби в суд.
Posted by Kristi Hõrrak on Sunday, 4 October 2020
В передаче высказались и другие участницы конкурсов, организованных Эрби, которые пожелали остаться анонимными. Причина, по которой им стыдно выдать себя, в том, что они позволяли себя использовать и, по словам некоторых, даже унижать.
Например, когда участница спросила о возникающих проблемах, Эрби начала угрожать. «Это последнее предупреждение, если все же я услышу еще один такой неадекватный комментарий, мы вынуждены будем немедленно снять твою кандидатуру с финала из-за нарушения дисциплины и покоя,
- прочитала сообщение, отправленное ей Эрби, участница, пожелавшая скрыть свою личность.
По словам другой участницы, им все время угрожали: «Все должно было быть абсолютно ей по душе, и это была самая сложная часть соревнований».
С Эрби все просто - победитель тот, кто ей подходит. Мы не говорим о честной конкуренции. Эрби нужно, чтобы у нее были люди, которых можно направить дальше - это все, что ее интересует,
- рассказала еще одна участница.
Оказывается, что Эрби хочет просто посылать победительниц за границу и выступать посредником в международных соревнованиях, но берет за посредничество крупную сумму. «Мы говорим о тысячах». Оплачивать отели и дорожные расходы также должны сами участницы.
Понятно, что так можно заработать легкие деньги. Почему должно быть 25 финалистов в Эстонии, разве не может быть 10?
- спрашивает одна из них и соглашается с мнением, что это просто зарабатывание денег.
Несмотря на то что фирмы Эрби в Эстонии закрыты и за ней наблюдает судебный исполнитель, проведение ею конкурсов этим летом возобновилось. Плату за участие в конкурсе нужно было перевести на банковский счет в Бельгии, который принадлежит фирме Magic Monday Production, открытой Эрби в Великобритании.
В самом начале программы Кахар говорит, что «Очевидец» неоднократно вел переговоры с Эрби, но безрезультатно. Эрби отказалась давать интервью.
Однако в конце шоу Кахар объявляет, что они получили только один короткий комментарий от Эрби в Instagram.
У меня есть собственное производство для съемок, я не заинтересована в желтых СМИ,
- сказала она.
На прошлой неделе Эрби провела кастинг в Риге для конкурса Missis Baltic 2021.
Конечно, она найдет участниц, скорее всего русскоязычных, которые едут туда ради конкурсов. Больше всего раздражает то, что это наносит огромный урон репутации и всему тому, что я выстраивала почти 30 лет,
- взяла последнее слово Яантсон.
Missis Baltic Classique 2021 live-castings for ladies in age 40-58 will take place in Riga on the 19th & 20th of...Posted by Magic Monday Production on Monday, 12 October 2020