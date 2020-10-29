ЭПОПЕЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ⟩ Организатор конкурсов красоты в Эстонии не остановится ни перед судебными исполнителями, ни перед обманутыми участницами

- объяснила Тийна Яантсон в программе.

Этим же летом Эрби объявила на своей странице в соцсетях о том, что якобы она выиграла суд по делу с Яантсон. К посту она добавила абзац постановления о прекращении уголовного дела.

К сожалению, это еще не все. Уголовное дело о краже товарного знака не было начато, однако решение гражданского суда вступило в силу в прошлом году, 2

- говорит репортер.

Как упоминалось ранее, суд выиграла Яантсон, а не Эрби.

Поскольку деньги Яантсон не получила, она подала заявление о банкротстве Эрби.

Она все игнорирует: постановления судебного исполнителя, к ней также были претензии от других людей, несколько судебных постановлений от других женщин, у которых она взяла деньги, но так их и не вернула, 2

- заявила Яантсон в программе.

В передаче также говорилось о деньгах, а точнее, о том, сколько нужно потратить, чтобы просто поучаствовать в конкурсе. Эрби просит 275 евро за участие. Хотя в конкурсах Яантсон нет взноса за участие, участница должна сама оплачивать сопутствующие расходы.

Яантсон отмечает, что в крупнейших мировых конкурсах, таких как «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Земля», плата за участие составляет от 5000 до 10 000 евро. Яантсон не требует от победительниц конкурсов участия в международных соревнованиях, а Эрби это практикует.

Кристи Хыррак, которая в августе была награждена короной Missis Estonia Classique, сообщила «Очевидцу» в письменном комментарии, что Эрби потребовала от нее участия в конкурсе Mrs. Globe Classique и платы в 3200 евро за участие в нем. Однако на официальной странице конкурса плата составляет 1800 долларов, то есть 1500 евро. Когда Хыррак спросила об этом Эрби - та забрала у победительницы титул. Причиной тому Эрби назвала нарушение договора. Хыррак планирует подать на Эрби в суд.

В передаче высказались и другие участницы конкурсов, организованных Эрби, которые пожелали остаться анонимными. Причина, по которой им стыдно выдать себя, в том, что они позволяли себя использовать и, по словам некоторых, даже унижать.

Например, когда участница спросила о возникающих проблемах, Эрби начала угрожать. «Это последнее предупреждение, если все же я услышу еще один такой неадекватный комментарий, мы вынуждены будем немедленно снять твою кандидатуру с финала из-за нарушения дисциплины и покоя, 2

- прочитала сообщение, отправленное ей Эрби, участница, пожелавшая скрыть свою личность.

По словам другой участницы, им все время угрожали: «Все должно было быть абсолютно ей по душе, и это была самая сложная часть соревнований».