Галерея: в новом сериале платформы Netflix играет знаменитый эстонский актер

Лиллеорг играет в сериале пожилого мужчину, который в 1968 году, в Москве, играет с другими мужчинами в шахматы. Только что закончилась их игра и в парк приезжает звездная шахматистка Элизабет Хармон, которую играет Аня Тейлор-Джой. Герой Тийта Лиллеорг здоровается с шахматисткой и говорит на эстонский манер: "Лийза". А другой литовский актер Йозас Будрайтис зовет ее играть.

78-летний актер Тийт Лиллеорг хорошо известен публике по театру Ванемуйне, а так по сериалам «Kättemaksukontor», «Lõks» и другим.

Сюжет фильма

США второй половины XX века. Сирота Бет Хармон в детском приюте узнает о своем таланте к шахматам. Очарованная игрой, она становится чемпионкой, которой по плечам сразиться даже с представителями сильнейшей советской шахматной школы. Если, конечно, Бет сможет справиться со своей нездоровой привязанностью к алкоголю и транквилизаторам.