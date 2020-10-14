Умер второй муж Любови Успенской

Артистка отметила, что только сегодня узнала трагическую новость и очень опечалена. «Юрий Успенский — человек, который подарил мне фамилию, прошел со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком. Вечная память, скорбим...» — написала 66-летняя звезда в Instagram.

Под постом Успенской подписчики оставляют слова соболезнования и поддержки. «Какой красивый человек! Светлая ему память!»; «Он вложил частичку своей души в вашу биографию»; «Люди, которые проходят с нами часть пути, — живут в нашем сердце. Очень больно, когда они уходят с этой земли», — пишут неравнодушные.

Юрий Успенский стал вторым мужем Любови Залмановны. Он был администратором оркестра, музыканты познакомились на профессиональной почве. Причем оба в момент первой встречи были не свободны. Впрочем, это обстоятельство не стало препятствием для их бурного романа.

В какой-то момент Успенская решила разорвать эти отношения и собралась эмигрировать в Канаду. Тогда-то Юрий и набрался смелости и сделал певице предложение. Поженившись, пара все-таки уехала за границу, правда, не в Канаду, а в Америку. Увы, брак артистов не был долгим. Юрий очень ревновал жену: к поклонникам, к популярности, к успеху. В конце концов супруги решили разойтись.