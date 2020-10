Умер второй муж Любови Успенской

Только что узнала о смерти моего бывшего мужа . Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошёл со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушёл из жизни. Вечная память. Скорбим.

A post shared by Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) on Oct 13, 2020 at 12:23pm PDT