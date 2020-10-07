«Я напуган»: экс-коллега Меган Маркл из «Форс-мажоров» рассказал, почему они не общаются

Американский актер Патрик Дж. Адамс, который сыграл возлюбленного Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры", рассказал, какие у них с герцогиней Сассекской сейчас отношения, и почему он боится звонить бывшей коллеге, пишет Сегодня.
Патрик со своей супругой Тройэн Беллисарио были гостями на свадьбе у Меган в 2018 году. После этого экс-коллеги стали редко общаться.
– рассказал Патрик в эфире Radio Times, сообщает People.
Адамс сказал, что после появления детей и него, и у Меган, они поддерживали общение в течение некоторого времени.
– делится Патрик.
Адамс также добавил, что ему тяжело наблюдать усиленное внимание СМИ к Меган с тех пор, как она покинула сериал "Форс-мажоры" и вышла замуж за принца Гарри.
– говорит Патрик.