Ср, 7.10.2020
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«Я напуган»: экс-коллега Меган Маркл из «Форс-мажоров» рассказал, почему они не общаются

Меган Маркл и Патрик Адамс

ФОТО: Скриншот видео Youtube / Mihhail Kaplin @kaplin

Американский актер Патрик Дж. Адамс, который сыграл возлюбленного Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры", рассказал, какие у них с герцогиней Сассекской сейчас отношения, и почему он боится звонить бывшей коллеге, пишет Сегодня.

Патрик со своей супругой Тройэн Беллисарио были гостями на свадьбе у Меган в 2018 году. После этого экс-коллеги стали редко общаться.

Откровенно говоря, я думаю, что я напуган. Я не сомневаюсь, что могу в любой момент снять трубку и позвонить ей, но я не знаю, что сказать,

– рассказал Патрик в эфире Radio Times, сообщает People.

Адамс сказал, что после появления детей и него, и у Меган, они поддерживали общение в течение некоторого времени.

После рождения у каждого из нас детей, мы отправили друг другу подарки и сообщения с поздравлениями. Но я думаю, что это просто чистый страх. Меня пугает мысль о том, чтобы прорваться сквозь какие-либо построенные между нами стены и просто поговорить об этом,

– делится Патрик.

Адамс также добавил, что ему тяжело наблюдать усиленное внимание СМИ к Меган с тех пор, как она покинула сериал "Форс-мажоры" и вышла замуж за принца Гарри.

Зная, что в сердце Меган, и зная, насколько сострадательной она может быть, на это трудно смотреть. Потому что хочется, чтобы твою подругу просто оставили в покое, и она спокойно продолжала заниматься своей жизнью,

– говорит Патрик.

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