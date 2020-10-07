«Я напуган»: экс-коллега Меган Маркл из «Форс-мажоров» рассказал, почему они не общаются

После рождения у каждого из нас детей, мы отправили друг другу подарки и сообщения с поздравлениями. Но я думаю, что это просто чистый страх. Меня пугает мысль о том, чтобы прорваться сквозь какие-либо построенные между нами стены и просто поговорить об этом,