ФОТО ⟩ Актеры сериала «Закрытая школа» тогда и сейчас
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В апреле 2011 года на канале СТС стартовал мистический российский сериал с элементами криминальной драмы «Закрытая школа». Это была адаптация испанской телесаги «Черная лагуна».
Кстати, у сериала были пилотные названия - «Интернат» и «Лес».
Герои «Закрытой школы» полюбились зрителям, а исполнители главных ролей Павел Прилучный и Агата Муцениеце стали настоящими звездами шоу-бизнеса. Теперь нет практически ни одного дня, чтобы о них не писала светская хроника.
Портал RUS TVNET предлагает вспомнить всех ключевых персонажей этого сериала: