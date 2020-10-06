Вт, 6.10.2020
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ФОТО ⟩ Актеры сериала «Закрытая школа» тогда и сейчас

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Павел Прилучный

ФОТО: https://www.instagram.com/_zakrytay_shkola_love_/

В апреле 2011 года на канале СТС стартовал мистический российский сериал с элементами криминальной драмы «Закрытая школа». Это была адаптация испанской телесаги «Черная лагуна». 

Кстати, у сериала были пилотные названия - «Интернат» и «Лес».

Герои «Закрытой школы» полюбились зрителям, а исполнители главных ролей Павел Прилучный и Агата Муцениеце стали настоящими звездами шоу-бизнеса. Теперь нет практически ни одного дня, чтобы о них не писала светская хроника. 

Портал RUS TVNET предлагает вспомнить всех ключевых персонажей этого сериала:

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Павел Прилучный
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