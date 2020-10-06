Дядя Кейт Миддлтон посоветовал Меган Маркл и принцу Гарри «заткнуться ***»

В мире столько всего происходит, а эти две марионетки все равно требуют внимания. Пожалуйста, заткнитесь *** и перестаньте болтать, а тем более чего-то требовать. Нам надоели ваши нотации. Потише, а то мы тут заняты спасением жизней и экономики,

Скорее всего, 55-летнего брата матери Кейт Миддлтон расстроил призыв герцогов Сассекских бороться с расизмом в Великобритании. Голдсмит считает, что паре «было ***» на королевскую семью, иначе они бы не переехали в США и вообще не устроили бы неразбериху с Мегзитом. Наверняка все это только укрепит решение Гарри и Меган не возвращаться в Лондон на Рождество, хотя инсайдеры сообщают, что изначально такой выбор связан с напряженностью в отношениях с Кейт и принцем Уильямом.