Вт, 6.10.2020
Пароход тонул в Риге рядом с причалом, но 147 людей было уже не спасти: самые страшные кораблекрушения рядом с нами СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Дядя Кейт Миддлтон посоветовал Меган Маркл и принцу Гарри «заткнуться ***»

Принц Гарри и Меган Маркл

ФОТО: ANWAR HUSSEIN/SIPA/ANWAR HUSSEIN/SIPA

Дядя Кейт Миддлтон Гари Голдсмит назвал принца Гарри и Меган Маркл жалкими марионетками и предложил им перестать так много говорить о том, в чем они не разбираются, ради привлечения внимания (правда, сказал это матом и покороче). Все это Гари написал в ныне удаленном посте на LinkedIn, пишет Супер.

В мире столько всего происходит, а эти две марионетки все равно требуют внимания. Пожалуйста, заткнитесь *** и перестаньте болтать, а тем более чего-то требовать. Нам надоели ваши нотации. Потише, а то мы тут заняты спасением жизней и экономики,

- написал Гари Голдсмит.

Скорее всего, 55-летнего брата матери Кейт Миддлтон расстроил призыв герцогов Сассекских бороться с расизмом в Великобритании. Голдсмит считает, что паре «было ***» на королевскую семью, иначе они бы не переехали в США и вообще не устроили бы неразбериху с Мегзитом. Наверняка все это только укрепит решение Гарри и Меган не возвращаться в Лондон на Рождество, хотя инсайдеры сообщают, что изначально такой выбор связан с напряженностью в отношениях с Кейт и принцем Уильямом.

НАВЕРХ
Back