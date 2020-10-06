Дядя Кейт Миддлтон посоветовал Меган Маркл и принцу Гарри «заткнуться ***»

Дядя Кейт Миддлтон Гари Голдсмит назвал принца Гарри и Меган Маркл жалкими марионетками и предложил им перестать так много говорить о том, в чем они не разбираются, ради привлечения внимания (правда, сказал это матом и покороче). Все это Гари написал в ныне удаленном посте на LinkedIn, пишет Супер.
- написал Гари Голдсмит.
Скорее всего, 55-летнего брата матери Кейт Миддлтон расстроил призыв герцогов Сассекских бороться с расизмом в Великобритании. Голдсмит считает, что паре «было ***» на королевскую семью, иначе они бы не переехали в США и вообще не устроили бы неразбериху с Мегзитом. Наверняка все это только укрепит решение Гарри и Меган не возвращаться в Лондон на Рождество, хотя инсайдеры сообщают, что изначально такой выбор связан с напряженностью в отношениях с Кейт и принцем Уильямом.