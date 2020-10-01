Ефремов заявил о выплате крупной суммы сыну погибшего в ДТП курьера

«Поступила апелляционная жалоба Михаила Ефремова, в которой сообщается о том, что осужденным был возмещен моральный вред потерпевшему Захарову В.С. в размере 800 000 рублей (8800 евро)», — уточняется в сообщении.

Сергей Аверцев, адвокат Виталия Захарова, старшего сына погибшего, уточнил РБК, что его клиент не получал сумму целиком от актера. «Частично возместил (назначенные судом выплаты). Сумму сказать не могу», — указал он.

Во время судебного разбирательства Виталий Захаров подал иск к Ефремову на 6,5 миллионов рублей (71 500 евро). Затем он увеличил сумму претензии до 7,5 миллионов рублей (82 500 евро). Защита Захарова пояснила, что мужчине надоели хамство Ефремова и его отказ хотя бы извиниться. Пресненский суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с Ефремова 800 тысяч рублей (8800 евро). Артист заявил, что готов выплатить эти деньги.