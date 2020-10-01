Ефремов заявил о выплате крупной суммы сыну погибшего в ДТП курьера

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП, сообщил, что заплатил 800 тысяч рублей (8800 евро) сыну водителя, который умер из-за столкновения с машиной артиста. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.
«Поступила апелляционная жалоба Михаила Ефремова, в которой сообщается о том, что осужденным был возмещен моральный вред потерпевшему Захарову В.С. в размере 800 000 рублей (8800 евро)», — уточняется в сообщении.
Сергей Аверцев, адвокат Виталия Захарова, старшего сына погибшего, уточнил РБК, что его клиент не получал сумму целиком от актера. «Частично возместил (назначенные судом выплаты). Сумму сказать не могу», — указал он.
Во время судебного разбирательства Виталий Захаров подал иск к Ефремову на 6,5 миллионов рублей (71 500 евро). Затем он увеличил сумму претензии до 7,5 миллионов рублей (82 500 евро). Защита Захарова пояснила, что мужчине надоели хамство Ефремова и его отказ хотя бы извиниться. Пресненский суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с Ефремова 800 тысяч рублей (8800 евро). Артист заявил, что готов выплатить эти деньги.
Ефремов был осужден 8 сентября, он получил восемь лет колонии общего режима. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев 20 сентября заявил, что будет просить изменить наказание на условный срок в связи с признанием вины и другими обстоятельствами.