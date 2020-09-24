Названы продукты, которые не рекомендуется употреблять в отелях Турции

Основными минусами для отдыхающих на турецких берегах являются скудный выбор мясных блюд и недостаточное разнообразие фруктов, которые, как правило, подают недозревшими и несладкими.

Европейским туристам, кроме прочего, не рекомендуется вкушать блюда из сырого мяса и морепродуктов. Нет стопроцентной уверенности, что поварами были соблюдены условия хранения и приготовления ингредиентов.

Отдыхающие сетуют, что не единожды замечали, как несъеденное кем-то мясо подают повторно, трансформировав в другое блюдо. В частности, так на столах появляются супы-пюре, салаты, яичница или пицца.

Подобные схемы действуют среди турецких поваров в отношении десертов. Например, на подсохшее пирожное наносят новый слой крема, желе или фруктов для придания ему товарного вида.