ВИДЕО ⟩ «Миссис Эстония» так любит коней, что завела себе 14 настоящих лошадей и ухаживает за ними!

Она является семикратной чемпионкой Эстонии по верховой езде и живет в деревне Охту, что прямо рядом с городом Кейла. В загоне у нее 14 лошадей, на которых она и ездит верхом в вечернем платье. Неужели такой и должна быть жизнь настоящей принцессы?

Нет, реальная жизнь принцессы в нашей стране выглядит иначе. Просыпается Марион в 5 утра, чтобы перед работой подготовить для лошадей сено, собрать навоз и навести порядок. Большую часть работы женщина выполняет сама, но если в какой-то день она не может сама ухаживать за животными, у нее есть помощники. Любовь к лошадям настолько сильна, что каждую свободную минуту и каждый лишний цент красавица тратит на них. Это хобби. Основная работа - в офисе. А хобби занимает всё свободное время. В выходные и по вечерам Марион исключительно здесь, независимо от погоды.

Сын не боится лошадей и с огромной радостью садится верхом на коня. На это увлечение уходит огромное количество денег. 9 лошадей принадлежат непосредственно ей, а за 5 она просто ухаживает. Один конь будет стоить гораздо больше, чем несколько тысяч евро. И цены могут быть совершенно заоблачными, чем дороже - тем лучше, как и с машиной. Когда-то женщина дала себе обещание не покупать лошадей, но сначала купила одну, потом вторую... и понеслась.

3 года назад красавица купила под Кейла большой участок земли, где не было абсолютно ничего, ни воды, ни электричество. Первое лето пришлось использовать аккумулятор и брать воду у соседа. На зиму первых четырех лошадей она отдавала платно в конюшню. И цена за содержание лошади там может быть и 200 евро, и 500. Зависит от условий. Если есть возможность тренироваться внутри, то дороже.